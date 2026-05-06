Πέθανε ο ιδρυτής του CNN, Τεντ Τέρνερ

Παγκόσμια θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση θανάτου του ιδρυτή του CNN, του αμερικανικού ειδησεογραφικού κολοσού, Τέντ Τέρνερ, σε ηλικία 87 ετών.

Ο Τεντ Τέρνερ, ο άνθρωπος των media και φιλάνθρωπος που ίδρυσε το CNN, το πρώτο 24ωρο ειδησεογραφικό κανάλι που άλλαξε για πάντα την τηλεοπτική ενημέρωση, έφυγε από τη ζωή σήμερα Τετάρτη, σύμφωνα με ανακοίνωση της Turner Enterprises.

Ο επιχειρηματίας από το Οχάιο, που έγινε γνωστός στην Ατλάντα με το παρατσούκλι «The Mouth of the South» λόγω του εκρηκτικού και ανοιχτού χαρακτήρα του, δημιούργησε μια τεράστια αυτοκρατορία στα media. Σε αυτήν περιλαμβάνονταν το πρώτο μεγάλο “superstation” της καλωδιακής τηλεόρασης, δημοφιλή κανάλια για ταινίες και κινούμενα σχέδια, αλλά και αθλητικές ομάδες όπως οι Atlanta Braves.

Ο Τέρνερ ήταν επίσης γνωστός ιστιοπλόος, φιλάνθρωπος και ιδρυτής του United Nations Foundation. Ήταν ενεργός υπέρ της κατάργησης των πυρηνικών όπλων παγκοσμίως και ένθερμος υποστηρικτής της προστασίας του περιβάλλοντος. Έγινε ένας από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες γης στις ΗΠΑ και βοήθησε σημαντικά στην επανένταξη των βισόνων στη δυτική Αμερική. Δημιούργησε ακόμη και το παιδικό καρτούν «Captain Planet» για να μάθει στα παιδιά τη σημασία της οικολογίας.

May 6, 2026

Ωστόσο, αυτό που τον έκανε πραγματικά διάσημο ήταν το τολμηρό του όραμα να μεταδίδονται ειδήσεις από όλο τον κόσμο ζωντανά και όλο το 24ωρο, κάτι που τελικά άλλαξε την ιστορία της τηλεόρασης.

Το 1991, το περιοδικό Time τον ανακήρυξε «Άνθρωπο της Χρονιάς», επειδή, όπως ανέφερε, «επηρέασε την πορεία των γεγονότων και έκανε τους τηλεθεατές σε 150 χώρες άμεσους μάρτυρες της ιστορίας».

Αργότερα πούλησε τα τηλεοπτικά του δίκτυα στην Time Warner και αποχώρησε από τον χώρο, όμως συνέχισε να δηλώνει περήφανος για το CNN, το οποίο χαρακτήριζε «το μεγαλύτερο επίτευγμα» της ζωής του.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του CNN Worldwide, Μαρκ Τόμπσον, δήλωσε πως ο Τέρνερ ήταν «ένας αφοσιωμένος και θαρραλέος ηγέτης, που δεν φοβόταν να ρισκάρει και να εμπιστευτεί το ένστικτό του», προσθέτοντας ότι «ήταν και θα παραμείνει το πνεύμα του CNN».

Λίγο πριν κλείσει τα 80 του χρόνια, το 2018, ο Τέρνερ αποκάλυψε ότι έπασχε από άνοια με σωμάτια Lewy, μια προοδευτική νευρολογική ασθένεια. Στις αρχές του 2025 είχε νοσηλευτεί με ήπια πνευμονία και στη συνέχεια ανάρρωσε σε κέντρο αποκατάστασης.

Τέλος, άφησε πίσω του πέντε παιδιά, 14 εγγόνια και δύο δισέγγονα.