Αγγελούδης για Ryanair: “Εντός της εβδομάδας θα γίνει γνωστή η απόφαση, η πόλη δεν μπορεί να είναι όμηρος εταιρειών” – Τα επόμενα βήματα

Σε κλίμα έντονου προβληματισμού αλλά και διάθεσης για άμεσο συντονισμό πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης η διευρυμένη σύσκεψη που συγκάλεσε ο δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης, με αντικείμενο το ενδεχόμενο κατάργησης της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Αεροδρόμιο Μακεδονία.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης κατέστησε σαφές ότι η πόλη δε μπορεί να είναι όμηρος ιδιωτικών εταιριών, έκανε λόγο για πλήγμα στην ευρύτερη περιοχή και πρότεινε πιθανές λύσεις στο ενδεχόμενο αποχώρησης της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία.

Αγγελούδης: Πλήγμα για την οικονομία της ευρύτερης περιοχής

Ο δήμαρχος αφού ενημέρωσε για τις επαφές που είχε τις προηγούμενες ημέρες για το ζήτημα δήλωσε:

“Προχωρήσαμε σε μια σύσκεψη, η οποία οδήγησε σε άμεση επικοινωνία με τον ΕΟΤ από τον οποίο ζητήσαμε πληροφορίες για το εάν συμβαίνει αυτό. Αμέσως μετά εστάλη επιστολή στην υφυπουργό Τουρισμού ζητώντας την παρέμβαση στις δύο εταιρίες για να διευκρινιστεί και να αποσοβηθεί αυτό το ενδεχόμενο, πλήγμα για την οικονομία της ευρύτερης περιοχής”.

Ο κ. Αγγελούδης είπε ότι είχε επικοινωνία με τον Πρόξενο της Ιρλανδίας μέσω της Ιρλανδής πρέσβεως και όπως τόνισε: “Ζητήσαμε να ενημερωθεί το υπουργείο Εξωτερικών της Ιρλανδίας και να παρέμβει σε αυτή τη διαδικασία. Η διαδικασία που έγινε εχθές με τη Ryanair σε επίπεδο γενικών διευθυντών της εταιρίας, ετέθη το ζήτημα ότι το εξετάζουν, θα μας ενημερώσουν για την τελική τους απόφαση πιθανόν εντός της εβδομάδας”.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης εξηγώντας τόνισε ότι το ζήτημα “συνδέεται όχι με ιδιαίτερες αυξήσεις που ετέθησαν φέτος αλλά με το υψηλό κόστος λειτουργίας των τελευταίων ετών” και συνέχισε λέγοντας ότι: “υπήρξε επικοινωνία με τη Fraport, της ζητήσαμε να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει, η απάντηση ήταν ότι δεν γνωρίζει τίποτε, υπήρξαν στο παρελθόν διαπραγματεύσεις και ανταλλαγή απόψεων, δεν έχουν τη δυνατότητα να σχολιάσουν γιατί δεν γνωρίζουν ποιες είναι αυτές οι προτάσεις” επισήμανε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης.

“Εάν δεν υπάρξει αίσιο τέλος, άμεσα ανάκτηση πιθανόν δρομολογίων από άλλες εταιρίες”

“Ζήτησα από τη Fraport, να πάρει η ίδια τη πρωτοβουλία και να μιλήσει, και να πληροφορηθεί για το τι γίνεται. Η άποψη που μας διανεμήθηκε από την εταιρία του αεροδρομίου ότι η μοναδική αύξηση που δίδεται είναι αυτή που προβλέπεται από τη σύμβαση παραχώρησης επιπέδου του 0,90% του ετήσιου πληθωρισμού που καταγράφεται και δημιουργεί αυτόματη αναπροσαρμογή στα τιμολόγια χρεώσεων” διευκρίνισε ο κ. Αγγελούδης.

Παράλληλα όπως είπε στη συνέχεια “συμφωνήθηκε να αποσταλεί με την υπογραφή όλων των φορέων της πόλης μια επιστολή στη Fraport που θα της ζητούν να ζητήσει η ιδέα άμεση έναρξη των διαπραγματεύσεων ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε τέτοια κίνηση που θα βλάψει την οικονομία της περιοχής”.

“Δεύτερον να ζητηθεί ομόφωνα από αρμόδιους υπουργούς μεταφορών και τουρισμού, αν τούτο δε συμβεί, και έχουμε το απευκταίο γεγονός, μιας επιμονής στην αποχώρηση να υπάρξει άμεση πρωτοβουλία για ανάκτηση χαμένων δρομολογίων από άλλες εταιρίες, εντός καλοκαιριού, η Ryanair κατά τη συζήτηση που είχαμε βεβαίωσε ότι πριν κάνει οτιδήποτε θα έχουμε ως φορείς μια ενημέρωση. Εάν δεν υπάρξει αίσιο τέλος, θα θέλαμε άμεσα μέσα στο καλοκαίρι ανάκτηση πιθανών δρομολογίων από άλλες εταιρίες” ανέφερε ο κ. Αγγελούδης και πρόσθεσε:

“Τρίτον συγκροτήθηκε επιτροπή των φορέων της πόλης η οποία θα ζητήσει άμεσα τη συνάντηση με τους υπουργούς Μεταφορών και Τουρισμού προκειμένου να θέσει το θέμα της ανταγωνιστικότητας των τιμών του αεροδρομίου Μακεδονία και επίσης να διερευνηθεί άμεσα πάλι μια δυνατότητα για τους χειμερινούς μήνες προκειμένου η πόλη να μη χάσει την ανταγωνιστικότητα της και να υπάρξουν χειμερινές εκπτώσεις στα τιμολόγια προκειμένου και να συγκρατηθούν και να υπάρξει και μια προσέγγιση νέων εταιρειών στην πόλη”.

Γκιουλέκας: Να ξεκαθαρίσει το τοπίο η Ryanair

Από την πλευρά του ο υπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης) Κ. Γκιουλέκας τόνισε ότι το ζήτημα αφορά ολόκληρη την Κεντρική Μακεδονία και ιδιαίτερα τη Θεσσαλονίκη.

“Πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο, επίσημα από την ενημέρωση που υπάρχει από τη Fraport, η Ryanair δεν έχει θέσει τα δικά της ζητήματα, για μια διαπραγμάτευση που πρέπει να κάνει με τη Fraport. Άρα όλα αυτά είναι εικασίες και διαρροές που γίνονται χωρίς να έχουν μια επίσημη βάση. Τι ζητεί η Ryanair από τη Fraport;” διερωτήθηκε ο κ. Γκιουλέκας.

“Πρέπει να είναι ένα πεδίο συγκεκριμένο, κάτι το οποίο και η Fraport να διαπραγματευτεί και να δούμε οι άλλοι φορείς, κυβέρνηση, αυτοδιοίκηση, δήμοι πως θα τοποθετηθούν μαζί με τα υπόλοιπα σωματεία” τόνισε.

“Αυτό που γίνεται σήμερα, τα επιμελητήρια, οι σύνδεσμοι είναι ένας συντονισμός των εκπροσώπων των φορέων, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτού που συμβαίνει για να υπάρχει μια ενιαία φωνή” δήλωσε ακόμα ο κ. Γκιουλέκας.

Τέλος δήλωσε ότι: “Εμείς από την πλευρά του ΥΜΑΘ είμαστε ο σύνδεσμος ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους φορείς. Νομίζω ότι το πρώτο που πρέπει να διεκδικήσουμε να ξεκαθαρίσει το τοπίο μια ιδιωτική εταιρεία όπως η Ryanair για το τι ακριβώς ζητεί. Ούτε με διαρροές, ούτε ακριτομυθίες μπορεί κάτι τέτοιο να αντιμετωπιστεί. Πρέπει να γνωρίζουμε την κατάσταση για να την αντιμετωπίσουμε”.

“Δεν είμαστε διατεθειμένοι να χάσουμε ούτε μια πτήση στην πόλη της Θεσσαλονίκης”

Ο αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Πάρις Μπίλλιας, τόνισε ότι: “δεν είμαστε διατεθειμένοι να χάσουμε ούτε μια πτήση στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Στόχος όλων μας είναι να αυξηθεί ο αριθμός των πτήσεων, για αυτό το σκοπό συγκροτείται αυτή η επιτροπή για να δούμε πως μπορεί να γίνει ελκυστικότερο το αεροδρόμιο Μακεδονία και βέβαια για το πώς μπορούμε να προσελκύσουμε και άλλες εταιρίες ώστε να μην εξαρτάται η πόλη από μια μόνο εταιρεία χαμηλού κόστους”.

Η επιτροπή που συγκροτήθηκε αποτελείται από την αντιπεριφερειάρχη τουρισμού Βίκυ Χατζηβασιλείου, τον δήμαρχο Νεάπολης Συκεών, Σίμο Δανιηλίδη, τον αντίδημαρχο Τουριστικής Ανάπτυξης και Πολιτισμού του δήμου Θεσσαλονίκης, Βασίλη Γάκη ως εκπρόσωπο της ΠΕΔΚΜ και του δήμου Θεσσαλονίκης, τον γενικό γραμματέα του Συνδέσμου Ξενοδόχων, την πρόεδρο των Τουριστικών Πρακτόρων και εκ μέρους των επιμελητηρίων τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Κυριάκο Μερελή.