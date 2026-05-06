Κρήτη: Δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στον 54χρονο για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα

Βαρύ κατηγορητήριο αντιμετωπίζει ο 54χρονος Κωνσταντίνος Παρασύρης, ο οποίος κατηγορείται ότι εκτέλεσε εν ψυχρώ τον 20χρονο Νικήτα Γεμιστό χθες το απόγευμα στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την Ελλάδα και έχει προκαλέσει τεράστια κοινωνική αναστάτωση.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας πυροβόλου όπλου κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία φυσιγγίων, παράνομη οπλοχρησία και παράνομη οπλοκατοχή.

Παράλληλα, ποινική δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για συνέργεια κατά συναυτουργία στην ανθρωποκτονία, καθώς βρισκόταν μαζί του κατά τη διάρκεια της φονικής επίθεσης.

Και οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών Αρχών και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα στις 14:30.