Η Βάσια Παναγοπούλου με αναπηρικό αμαξίδιο σε γυρίσματα μετά το ατύχημα στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης – Δείτε φωτογραφίες

Με αναπηρικό αμαξίδιο εμφανίστηκε σε γυρίσματα η Βάσια Παναγοπούλου μετά το ατύχημά της στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, όπως έκανε γνωστό η ίδια μέσα από φωτογραφίες που δημοσίευσε.

Η ηθοποιός, όπως ανέφερε σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ολοκλήρωσε τις τελευταίες σκηνές της στη σειρά «Η Γη της Ελιάς» με τον πιο απρόσμενο τρόπο μετά το κάταγμα που υπέστη στον αστράγαλό της πριν από μερικές ημέρες. Η συγκίνησή της κατά τον αποχαιρετισμό της «Ασπασίας» την οποία υποδυόταν για πέντε σεζόν, ήταν μεγάλη.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Βάσια Παναγοπούλου έγραψε: «Κάπως έτσι ήρθε το τελευταίο μου γύρισμα… σε μια συγκινητική στιγμή για όλους μας που εσείς θα δείτε στο @megatvcom για τη #gitiselias μας. Και η Ασπασία βρέθηκε στο αμαξίδιο του Δημοσθένη γιατί… έτσι είναι η ζωή».

