Συναγερμός στις αρχές: Πρώτο ύποπτο κρούσμα χανταϊού εκτός του κρουαζιερόπλοιου

THESTIVAL TEAM

Ένας Γάλλος υπήκοος – ο οποίος δεν επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius – προσβλήθηκε από χανταϊό μετά από πτήση με επιβάτη που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο, αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πηγή του υπουργείου Υγείας.

Αυτό θα ήταν το πρώτο άτομο που προσβλήθηκε από την ασθένεια και δεν επέβαινε στο πλοίο. Ταυτοποιήθηκε στο πλαίσιο ερευνών ιχνηλάτησης επαφών που διεξάγονται για επιβεβαιωμένα κρούσματα.

Διεξάγονται εξετάσεις για να επιβεβαιωθεί εάν πρόκειται για το στέλεχος των Άνδεων – τον μόνο τύπο ιού χανταΐου που μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων.

Έκτοτε, η κατάσταση συνεχίζει να παρακολουθείται στενά από τις γαλλικές και διεθνείς υγειονομικές αρχές. Στις 4 Μαΐου, ελήφθησαν δείγματα στο πλοίο από άτομα που εμφάνιζαν συμπτώματα από ειδικούς του Ινστιτούτου Παστέρ στο Ντακάρ. Τα δείγματα μεταφέρθηκαν στην πρωτεύουσα της Σενεγάλης για περαιτέρω ιολογική ανάλυση και αλληλούχιση του ιού.

Εν αναμονή αυτών των αποτελεσμάτων, έχουν εφαρμοστεί προληπτικά μέτρα στο πλοίο, όπως η απομόνωση των συμπτωματικών ατόμων και ο περιορισμός της επαφής μεταξύ των επιβατών.

Τρεις ασθενείς, οι οποίοι αποτελούν ύποπτα κρούσματα του ιού, απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία της ασθένειας και μεταφέρονται στην Ολλανδία, ανακοίνωσε στο μεταξύ ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Πρόκειται για δύο μέλη του πληρώματος και έναν επιβάτη που παρουσιάζουν συμπτώματα. Το ολλανδικό ΥΠΕΞ ανακοίνωσε ότι εκκενώθηκαν ένας Ολλανδός, ένας Βρετανός και ένας Γερμανός υπήκοος. Δύο νοσούν, ενώ ο ένας είναι εξετάζεται.

