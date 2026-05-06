Ηράκλειο: Προφυλακιστέα τα δύο αδέλφια για το αιματηρό επεισόδιο έξω σε μπαρ

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν, μετά τις απολογίες τους, ο 23χρονος και ο 18χρονος αδελφός του, οι οποίοι κατηγορούνται για το σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς έξω από μπαρ στο Ηράκλειο, με θύμα έναν 57χρονο Αλβανό εργαζόμενο στην είσοδο του καταστήματος. Ο 17χρονος φίλος τους, θα απολογηθεί αύριο.

Ο 23χρονος είχε συλληφθεί από τις πρώτες ώρες μετά το περιστατικό, έπειτα από αστυνομική κινητοποίηση που περιγράφεται ως κινηματογραφική. Είχε προηγηθεί ο τραυματισμός του 57χρονου στον μηρό με μαχαίρι, αλλά και η φερόμενη προσπάθεια εμβολισμού του στην οδό Ιωνίας από αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τρεις νεαροί, αναφέρει το neakriti.gr.

Οι άλλοι δύο εμπλεκόμενοι, ο 18χρονος και ένας ανήλικος, εμφανίστηκαν την Κυριακή στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείο.



Κοκοσάλης: «Αναμενόμενη η ποινική μεταχείριση»

Για την υπόθεση μίλησε ο συνήγορος υπεράσπισης των δύο νεαρών, Γιώργος Κοκοσάλης, ο οποίος ανέφερε ότι η απόφαση για την προσωρινή κράτηση ήταν, υπό τις παρούσες συνθήκες, περίπου αναμενόμενη.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η ποινική αντιμετώπιση δεν συνδέεται μόνο με το αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας, αλλά και με το βαρύ κοινωνικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα στο Ηράκλειο, λόγω διαδοχικών περιστατικών βίας με όπλα.

Όπως είπε, η Δικαιοσύνη θέλει να στείλει μήνυμα κατά των βίαιων συγκρούσεων και των ένοπλων επεισοδίων. Ωστόσο, εκτίμησε ότι η κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας είναι «υπερτροφική» και δεν θα αντέξει, όπως ανέφερε, μέχρι το ακροατήριο με τον ίδιο νομικό χαρακτηρισμό.



«Έδρασαν ανόητα, αλλά δεν είχαν ανθρωποκτόνο σκοπό»

Ο κ. Κοκοσάλης έκανε λόγο για δύο νεαρά άτομα που, όπως είπε, λειτούργησαν ανώριμα και ανόητα, μετά από περιστατικό που προηγήθηκε στην είσοδο του καταστήματος.

Σύμφωνα με την υπερασπιστική γραμμή, οι δύο νεαροί επέστρεψαν στο σημείο με δύο πιστόλια κρότου, τα οποία ο ίδιος χαρακτήρισε «πασχαλιάτικα» και χωρίς σφαίρες. Όπως υποστήριξε, τα όπλα αυτά δεν είχαν δυνατότητα ευθείας βολής και χρησιμοποιήθηκαν για εκφοβισμό και όχι με πρόθεση να σκοτώσουν.

Κλείσιμο

Παράλληλα, τόνισε ότι η συμπεριφορά της επιστροφής τους στο σημείο ήταν κατακριτέα και «αντιαισθητική», αλλά, κατά την άποψή του, δεν στοιχειοθετείται ανθρωποκτόνος πρόθεση.



Αιχμές για τη στάση του 57χρονου

Ο συνήγορος υπεράσπισης άφησε αιχμές και για τη στάση του 57χρονου πορτιέρη, υποστηρίζοντας ότι και εκείνος δεν ήταν άμοιρος ευθυνών στο επεισόδιο που προηγήθηκε.

Όπως ανέφερε, από βίντεο κλειστού κυκλώματος προκύπτει, κατά την υπεράσπιση, ότι ο νεαρός αρχικά ζήτησε να μπει στο κατάστημα, ενώ στη συνέχεια απομακρύνθηκε βίαια. Ο κ. Κοκοσάλης υποστήριξε επίσης ότι ειπώθηκαν προσβλητικές εκφράσεις σε βάρος του, οι οποίες, όπως είπε, συνέβαλαν στην ένταση.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι όλα αυτά δεν δικαιολογούν την επιστροφή των νεαρών στο σημείο και τη συμπεριφορά που ακολούθησε.



«Το τραύμα ήταν επιφανειακό»

Ο κ. Κοκοσάλης αναφέρθηκε και στον τραυματισμό του 57χρονου, υποστηρίζοντας ότι, σύμφωνα με τα ιατρικά στοιχεία, το τραύμα ήταν επιφανειακό και αντιμετωπίστηκε με συρραφή.

Επανέλαβε πάντως ότι η συμπεριφορά των εντολέων του ήταν λανθασμένη, αλλά σημείωσε ότι, κατά την εκτίμησή του, δεν πρόκειται για «κλασική μορφή απόπειρας ανθρωποκτονίας».



«Τα παιδιά εμφανίστηκαν σαν παιδιά»

Αναφερόμενος στη στάση των δύο νεαρών ενώπιον των δικαστικών αρχών, ο συνήγορος υπεράσπισης είπε ότι εμφανίστηκαν «σαν παιδιά» και ότι η αντιμετώπισή τους από ανακριτή και εισαγγελέα είχε, όπως ανέφερε, και έναν γονεϊκό χαρακτήρα.

Ο ίδιος εξέφρασε την εκτίμηση ότι η υπόθεση θα επανεξεταστεί σε δεύτερο χρόνο με μεγαλύτερη ψυχραιμία και ότι θα υπάρξει «ταχεία κοινωνική ειρήνευση».