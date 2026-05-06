Βουλή: Την άρση ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου εισηγείται, ομοφώνως, η επιτροπή Δεοντολογίας

Την άρση της βουλευτικής ασυλίας του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, εισηγείται στην ολομέλεια της Βουλής, η επιτροπή Δεοντολογίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση ελήφθη ομοφώνως, με τον κ. Βελόπουλο να ζητά και ο ίδιος, την άρση της ασυλίας του. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Βελόπουλος μηνύθηκε από πολιτευτή της Αφροδίτης Λατινοπούλου για εξύβριση, δημόσια, κατ’ εξακολούθηση και συκοφαντική δυσφήμιση για πράξεις που έλαβαν χώρα το 2025.

Η ολομέλεια της Βουλής αναμένεται να λάβει την τελική απόφαση για την άρση ή μη της ασυλίας του κ. Βελόπουλου την ερχόμενη εβδομάδα.

Βουλή

