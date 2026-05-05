Τραγωδία σε λεωφορείο Αθήνα–Πάργα: Εντοπίστηκε νεκρός 47χρονος
Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σε δρομολόγιο λεωφορείου από την Αθήνα προς την Πάργα, όταν ένας 47χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός κατά την άφιξη του οχήματος στον προορισμό του.
Το συμβάν εκτυλίχθηκε λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα της 5ης Μαΐου 2026, όταν το λεωφορείο έφτασε στην Πάργα και ξεκίνησε η αποβίβαση των επιβατών, σύμφωνα με το epiruspost.gr Εκεί, ο οδηγός αντιλήφθηκε ότι ένας από τους επιβάτες παρέμενε ακίνητος στη θέση του.
Άμεσα διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας δεν είχε τις αισθήσεις του, γεγονός που προκάλεσε την κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών.
Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 47χρονο στο Κέντρο Υγείας Πάργας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Οι αρμόδιες αρχές έχουν αναλάβει την προανάκριση για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου, ενώ αναμένεται και η ιατροδικαστική εξέταση που θα ρίξει φως στις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.
