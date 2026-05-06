Το Πακιστάν επιβεβαιώνει το Axios για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: “Θα το κλείσουμε πολύ σύντομα, πλησιάζουμε”

Θετικές εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις, με την Τεχεράνη να «αξιολογεί» την εκ 14 σημείων ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν και μετέδωσε το CNBC.

Οι ΗΠΑ θεωρούν ότι βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με το Ιράν με βάση μνημόνιο κατανόησης μεγέθους μίας σελίδας για τον τερματισμό του πολέμου και την θέσπιση ενός πλαισίου για περαιτέρω διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και δύο ακόμη πηγές με γνώση του θέματος που επικαλείται δημοσίευμα του Axios.

Οι πληροφορίες του Axios επιβεβαιώθηκαν από πακιστανική πηγή που γνωρίζει την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων.

Η πακιστανική πηγή δήλωσε ότι οι πληροφορίες του Axios για το προτεινόμενο μνημόνιο κατανόησης είναι ακριβείς. «Θα το κλείσουμε πολύ σύντομα. Πλησιάζουμε», δήλωσε η πακιστανική πηγή.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν απαντήσεις για σειρά σημαντικών θεμάτων εντός των προσεχών 48 ωρών.

Τίποτε δεν έχει συμφωνηθεί ακόμη, αλλά οι πηγές δηλώνουν ότι είναι το κοντινότερο σημείο στο οποίο έχουν φθάσει οι πλευρές από την έναρξη του πολέμου.

Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει ότι το Ιράν θα δεσμευθεί βάσει μορατόριουμ για τον εμπλουτισμό του ουρανίου, οι ΗΠΑ θα συμφωνήσουν στην άρση των κυρώσεων και την αποδέσμευση δισεκατομμυρίων παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και την άρση των εκατέρωθεν περιορισμών για την ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Πολλοί από τους όρους που περιέχονται στο μνημόνιο κατανόησης υπόκεινται στην επίτευξη τελικής συμφωνίας, γεγονός που αφήνει ανοικτά τα ενδεχόμενα επανάληψης των εχθροπραξιών ή παράτασης της μετέωρης κατάστασης που υπάρχει σήμερα καθώς έχουν διακοπεί οι εχθροπραξίες, αλλά τίποτε δεν έχει επιλυθεί, σύμφωνα με το Axios.

Οι διαπραγματεύσεις αυτές μπορούν να διεξαχθούν στο Ισλαμαμπάντ ή στην Γενεύη, σύμφωνα με το Axios. Τρεις πηγές δηλώνουν ότι η χρονική διάρκεια του μορατορίουμ για τον εμπλουτισμό του ουρανίου θα είναι τουλάχιστον 12 ετών. Το Ιράν πρότεινε μορατόριουμ 5 ετών, ενώ οι ΗΠΑ ζήτησαν διάρκεια 20 ετών.