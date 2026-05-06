MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα 6,9 δισ. ευρώ χρέους τον Ιούνιο

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε στο Reuters ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει τον επόμενο μήνα σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους, ύψους 6,9 δισ. ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει από ευρωπαϊκές χώρες.

«Μέσω του προγράμματος πρόωρων αποπληρωμών της Ελλάδας, το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω, κοντά στο 130% του ΑΕΠ το 2027», ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης.

Ο υπουργός εξήρε την ομάδα του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) για το έργο της στη μείωση του χρέους, δηλώνοντας ότι αποτελούν τους «σιωπηλούς ήρωες» της ελληνικής ανάκαμψης.

Κυριάκος Πιερρακάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Μπέσσυ Αργυράκη: Ο γιος μου όταν ήταν δέκα ετών μου είπε “αν ήθελες να κάνεις καριέρα, να μην έκανες οικογένεια”

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση ενός έτους με αναστολή σε τρία άτομα που έσπασαν τζάμια από λεωφορείο του ΟΑΣΘ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Βορίδης: Δεν θα πάμε σε εκλογές επειδή έχει θυμώσει ο Ανδρουλάκης – Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 ώρες πριν

Μαγνησία: “Θες να με φας;” – Πούλησε ψηφιακό έρωτα σε 76χρονο και του έφαγε 25.000 ευρώ!

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Μαρτυρία από 16χρονο κορίτσι για τον ντελιβερά με τις πέτρες: “Με τύφλωσαν φώτα και με πέτυχε η πέτρα στον θώρακα”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Μαχαίρια εντοπίστηκαν σε κελί των δικαστικών φυλακών της Κω