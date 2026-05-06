Κεντρική Μακεδονία: Σε λειτουργία σύστημα αισθητήρων – Καταγράφει δεδομένα από αέρα και ύδατα σε πραγματικό χρόνο

Σε λειτουργία τέθηκε καινοτόμο γεωπληροφοριακό σύστημα που δημιουργήθηκε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και αξιοποιεί δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας τη λήψη αποφάσεων και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της διοίκησης στον τομέα του περιβάλλοντος.

Το σύστημα, που θα παρουσιαστεί στο 9ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, περιλαμβάνει 126 υποσυστήματα με 570 αισθητήρες για την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα, της ποιότητας και της στάθμης των υδάτων αλλά και των λυμάτων σε βιομηχανικές περιοχές. Στο ίδιο πλαίσιο, η Περιφέρεια προχωρά στη σύναψη μνημονίου συνεργασίας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τη διαχείριση των δεδομένων και την ορθή εξαγωγή έγκυρων αποτελεσμάτων, ιδιαίτερα σε ζητήματα διαχείρισης περιβαλλοντικών κινδύνων.

Περισσότερα στοιχεία θα δοθούν κατά τη σχετική παρουσίαση στο συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί από τις 8 ως τις 10 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη, σε μια διοργάνωση της Ένωσης Ελλήνων Χημικών – Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας, του Συνδέσμου Χημικών Βορείου Ελλάδος (ΣΧΒΕ) και του Τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή της Αντιπεριφέρειας Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε σήμερα στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, ο αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Στάθης Αβραμίδης, επισήμανε ότι το έργο υλοποιείται μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Περιφέρειας και συνδυάζει την ανάπτυξη σύγχρονων ψηφιακών συστημάτων με εκτεταμένη εγκατάσταση σύγχρονου μετρητικού εξοπλισμού. Παράλληλα, όπως είπε, ενισχύεται η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων, μειώνεται η γραφειοκρατία και επιταχύνονται οι διαδικασίες.

Ο αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης Νικόλαος Τζόλλας γνωστοποίησε ότι ήδη ψηφιοποιήθηκαν πάνω από 10 εκατομμύρια σελίδες που αφορούν άδειες μεταποιητικών επιχειρήσεων και έτσι ο επιχειρηματίας μπορεί με ένα κλικ από τον καναπέ του σπιτιού του να καταθέσει αίτηση για να εξυπηρετηθεί σε διάφορα θέματα από την Περιφέρεια.

Το 9ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο

Σε ό,τι αφορά το 9ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας της Ένωσης Ελλήνων Χημικών Βασίλειος Κουλός τόνισε ότι σε αυτό θα παρουσιαστούν ερευνητικά αποτελέσματα που αφορούν το περιβάλλον και θα αναδειχθούν πολλές πτυχές που μέχρι τώρα δεν έχουν αναφερθεί.

Ο ίδιος σημείωσε ότι το συνέδριο ξεκίνησε το 2002 για πρώτη φορά και διοργανώνεται κάθε 3 χρόνια, ενώ φέτος καταγράφεται ρεκόρ συμμετοχών.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών Αθανάσιος Παπαδόπουλος σχολίασε ότι το συνέδριο θίγει θέματα που αφορούν το σύνολο της ελληνικής επικράτειας και φέτος απαντά στις σύγχρονες προκλήσεις με έναν τρόπο διεπιστημονικής αντιμετώπισης. «Το συνέδριο αυτό λειτουργεί ως μια δυναμική πλατφόρμα διαλόγου μεταξύ των επιστημόνων και των τοπικών φορέων και εκπροσώπων της βιομηχανίας» σχολίασε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Χημικών Βορείου Ελλάδος Ιωάννης Λυκάκης.

Για 250 συμμετοχές και παρουσιάσεις έκανε λόγο ο συντονιστής του Συνεδρίου Δημήτριος Γιαννακουδάκης.

Το νερό της Θεσσαλονίκης

Για το νερό της Θεσσαλονίκης μίλησε, από την πλευρά της, η διευθύντρια Εργαστηριακών Ελέγχων της ΕΥΑΘ Νικολέτα Ξανθοπούλου, η οποία υπογράμμισε: «Έχουμε την τύχη στη Θεσσαλονίκη να έχουμε ένα από τα καθαρότερα νερά όχι μόνο πανελληνίως αλλά και πανευρωπαϊκά. Εμείς διασφαλίζουμε την ποιότητα του νερού και την πιστοποιούμε με τους εργαστηριακούς ελέγχους που κάνουμε στην εταιρεία σε καθημερινή βάση. Γνωστοποιούμε τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών στο portal της εταιρείας».

Επιπλέον ανέφερε ότι η εταιρεία έχει στο πρόγραμμά της την τμηματική αντικατάσταση των δικτύων, ενώ επισήμανε ότι όποιος πολίτης θεωρεί ότι η ποιότητα του νερού στο σπίτι του δεν είναι η κατάλληλη μπορεί να κάνει αίτημα μέσω του portal για τη διενέργεια αναλύσεων. Σε κάθε περίπτωση έθεσε το ζήτημα των εσωτερικών σωληνώσεων σε κάθε σπίτι και της κατάλληλης συντήρησης του εσωτερικού δικτύου των κατοικιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ