Δικό του όρκο έδωσε δημοτικός σύμβουλος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ – Έντονη αντίδραση από Άδωνι Γεωργιάδη

Την έντονη αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη προκάλεσε ο όρκος που έδωσε ο Πέτρος Κωνσταντίνου κατά την τελετή ορκωμοσίας του ως δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων καθώς η ΑΝΤΑΡΣΥΑ στην οποία ανήκει, εναλλάσσει τη μια θέση που έχει στο όργανο.

Αν και ο όρκος που θα έπρεπε να δώσει ήταν «δηλώνω επικαλούμενος την τιμή και τη συνείδηση μου ότι θα είμαι πιστός στην Ελλάδα θα υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους και θα εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου», ο Πέτρος Κωνσταντίνου διάβασε μια δική του εκδοχή με τον υπουργό Υγείας να κάνει λόγο για «εξοργιστικές» εικόνες και εξευτελισμό της διαδικασίας με «ανοησίες αντί για τον όρκο στο Σύνταγμα και τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας».

«Δεν έχει καμία απολύτως θέση εκεί έως ότου δώσει τον νενομισμένο όρκο» προσθέτει ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Αυτό είναι πραγματικά εξοργιστικό. Αυτό το φαιδρό πρόσωπο της Ανταρσύα ένας Πέτρος Κωνσταντίνου εξευτελίζει την ορκομωσία στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων λέγοντας όλες αυτές τις ανοησίες αντί για τον όρκο στο Σύνταγμα και τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας. Δεν έχει… pic.twitter.com/eH2YB1xGuv — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 6, 2026

Συγκεκριμένα ο Πέτρος Κωνσταντίνου διάβασε: «Δηλώνω στην τιμή και τη συνείδηση μου ότι θα αγωνίζομαι για την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζόμενων, ντόπιων και μεταναστών, για την ανατροπή της βάρβαρης επίθεσης κυβέρνησης-κεφαλαίου-ΕΕ και του ιμπεριαλισμού. Για να μπουν οι ζωές μας πάνω από τα κέρδη τους! Για να μπει τέλος στους πολέμους και τη γενοκτονία στη Γάζα. Για να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι στα Τέμπη, την Πύλο και τη Βιολάντα. Για τη λευτεριά στην Παλαιστίνη και τη διεθνιστική αλληλεγγύη πάνω από σύνορα. Για μια κοινωνία κάτω από τον έλεγχο των εργαζόμενων, απαλλαγμένη από την καπιταλιστική βαρβαρότητα και εκμετάλλευση, τη φτώχεια και την καταπίεση, με πλήρη διαχωρισμό Εκκλησίας και κράτους. Για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις φυλής, φύλου, έθνους και θρησκείας. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας από τη ναζιστική κατοχή, τιμώντας τους νεκρούς της Αντίστασης, τους 200 εκτελεσμένους στην Καισαριανή, τιμώντας τον Παύλο Φύσσα, τον Σαχζάτ Λουκμάν και τον Αλέξη Γρηγορόπουλο, θα αγωνίζομαι για μια πόλη εναρμονισμένη με τις κοινωνικές ανάγκες και το περιβάλλον, με δημοκρατία, ελευθερία, αλληλεγγύη, χωρίς ρατσισμό και νεοναζί».

Σύμφωνα με τη δημοτική παράταξη «Ανατρεπτική Συμμαχία για την Αθήνα», στην ορκωμοσία παραβρέθηκαν «οι Κώστας Παπαδάκης, επικεφαλής και υποψήφιος Δήμαρχος Αθήνας, μέλος του ΔΣ του ΔΣΑ, ο Τζαβέντ Ασλάμ, πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος “ΕΝΟΤΗΤΑ”, του οποίου το άσυλο μετά την απροκάλυπτη παρέμβαση Πλεύρη θα κριθεί αν θα ανακληθεί σε επιτροπή στις 15 Μάη, μετανάστριες καθαρίστριες σχολείων του Δήμου Αθήνας και ο Χαλίτ, Παλαστίνιος αγωνιστής».