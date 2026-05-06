Βόλος: Ληστής χτύπησε ένοικο πολυκατοικίας με σίδερο και τον έπνιγε μέχρι να λιποθυμήσει

Σκηνές ακραίας βίας εκτυλίχθηκαν μέρα μεσημέρι στο κέντρο του Βόλος, όταν ένας 48χρονος φέρεται να επιτέθηκε με σιδερένιο αντικείμενο σε ένοικο πολυκατοικίας και στη συνέχεια να τον ακινητοποίησε με κεφαλοκλείδωμα, σφίγγοντάς τον στον λαιμό μέχρι που έχασε τις αισθήσεις του.

Το περιστατικό είχε σημειωθεί τον περασμένο Φεβρουάριο, ωστόσο ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη προχθές το μεσημέρι. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ταχυδρόμος», πρόκειται για 48χρονο άνδρα από τον Βόλο, ο οποίος οδηγήθηκε χθες ενώπιον της Εισαγγελίας Βόλου και παραπέμφθηκε στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί.

Σε βάρος του έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για απόπειρα βαριάς σωματικής βλάβης και ληστεία. Ο κατηγορούμενος παραμένει υπό κράτηση και αναμένεται να απολογηθεί την προσεχή Παρασκευή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, όλα έγιναν στις 11 Φεβρουαρίου, όταν ένας 55χρονος ένοικος πολυκατοικίας άκουσε θόρυβο από την πιλοτή και κατέβηκε για να δει τι συμβαίνει. Εκεί εντόπισε έναν άγνωστο άνδρα και του ζήτησε εξηγήσεις για την παρουσία του στον χώρο. Αντί όμως να αποχωρήσει, ο 48χρονος φέρεται να αντέδρασε βίαια.

Κατά την καταγγελία, χτύπησε τον 55χρονο με σίδερο στο κεφάλι και σε άλλα σημεία του σώματός του και στη συνέχεια τον άρπαξε από τον λαιμό, τον έριξε στο δάπεδο και τον έσφιγγε μέχρι που το θύμα λιποθύμησε.

Λίγη ώρα αργότερα ο άνδρας ανέκτησε τις αισθήσεις του και διαπίστωσε ότι ο δράστης είχε εξαφανιστεί. Αν και δεν χρειάστηκε νοσηλεία, απευθύνθηκε άμεσα στην Αστυνομία και κατήγγειλε την επίθεση.

Η υπόθεση ερευνήθηκε από τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες, μέσα από την προανάκριση και τη συλλογή στοιχείων, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον φερόμενο ως δράστη. Επειδή είχε παρέλθει το αυτόφωρο, η δικογραφία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Βόλου και στη συνέχεια εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης.

Ο 48χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου και οδηγήθηκε χθες στην Εισαγγελία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατηγορία της ληστείας αποδίδεται στο γεγονός ότι ο άνδρας φέρεται να βρισκόταν στην πιλοτή με σκοπό την κλοπή, ενώ όταν έγινε αντιληπτός χρησιμοποίησε βία σε βάρος του ενοίκου.

Πηγές αναφέρουν ακόμη ότι ο συλληφθείς είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών και έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για διάφορες υποθέσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι υποστηρίζει ο ίδιος για το περιστατικό και αν αποδέχεται τις κατηγορίες που του αποδίδονται.