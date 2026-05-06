Πρώτη συμμετοχή της ΠΚΜ στη διεθνή έκθεση Food and Hospitality Asia 2026

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) συμμετείχε για πρώτη φορά στη διεθνή έκθεση Food & Hospitality Asia 2026 (FHA Asia), η οποία πραγματοποιήθηκε από 21 έως 24 Απριλίου 2026 στο εκθεσιακό κέντρο Singapore EXPO, επιβεβαιώνοντας τον στρατηγικό προσανατολισμό της Περιφέρειας στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και τη διεύρυνση των αγορών για τα αγροδιατροφικά προϊόντα της Κεντρικής Μακεδονίας.

Η FHA Asia 2026 αποτελεί τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη επαγγελματική έκθεση τροφίμων, ποτών και φιλοξενίας στην Ασία. Η φετινή διοργάνωση ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, φιλοξενώντας περισσότερους από 2.750 εκθέτες από 115 χώρες και περιοχές, κατανεμημένους σε 10 εκθεσιακές αίθουσες, ενώ την επισκέφθηκαν περίπου 70.000–80.000 επαγγελματίες του κλάδου από 110 χώρες παγκοσμίως.

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη Food & Hospitality Asia 2026 έδωσε τη δυνατότητα να πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες επιχειρηματικές συναντήσεις B2B με αγοραστές και επαγγελματίες από αγορές-στόχους της Νοτιοανατολικής Ασίας μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της έκθεσης και με στόχο την ανάδειξη της ποιότητας, της καινοτομίας και της εξαγωγικής δυναμικής των ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου της αγροδιατροφής.

Το περίπτερο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας επισκέφτηκε ο Πρέσβης της Ελλάδας στη Σιγκαπούρη Χριστόδουλος Μαργαρίτης και ο υπεύθυνος του γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας Βασίλειος Σιταράς, καθώς και πλήθος επαγγελματιών με ενδιαφέρον για τα ελληνικά αγροδιατροφικά προϊόντα.

Σε δήλωσή του ο Αντιπεριφερειάρχης Εξωστρέφειας Μπράνισλαβ (Μπάνε) Πρέλεβιτς τόνισε: «Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προχωρά για πρώτη φορά στη συμμετοχή της στην FHA Asia στη Σιγκαπούρη, υλοποιώντας μια σταθερή στρατηγική διεύρυνσης της παρουσίας της σε αγορές στρατηγικού ενδιαφέροντος. Η Σιγκαπούρη αποτελεί διεθνές εμπορικό και διαμετακομιστικό κέντρο για ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ασία και βασικό κόμβο πρόσβασης σε δυναμικές αγορές τροφίμων. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με την Enterprise Greece, αξιοποίησε στρατηγικά τη συμμετοχή της στην FHA 2026 στη Σιγκαπούρη, στηρίζοντας τις επιχειρήσεις της αγροδιατροφής και της μεταποίησης, ώστε να αποκτήσουν παρουσία, συνεργασίες και προοπτική σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον».