Βουλευτής Ιράν: Περισσότερο αμερικανικό ευχολόγιο παρά πραγματικότητα η πρόταση των Αμερικανών

Ένα Ιρανός ανώτερος βουλευτής δήλωσε σήμερα ότι ένα δημοσίευμα του Axios που αναφέρεται σε μια αμερικανική πρόταση για συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή είναι περισσότερο ένα ευχολόγιο παρά αληθινή.

«Το δημοσίευμα του Axios είναι περισσότερο ένα αμερικανικό ευχολόγιο παρά κάτι πραγματικό. Οι Αμερικανοί δεν θα κερδίσουν τίποτα σε έναν πόλεμο που χάνουν, το οποίο δεν έχουν κερδίσει σε διαπραγματεύσεις πρόσωπο με πρόσωπο», τόνισε με ανάρτηση στο X ο Εμπραχίμ Ρεζαϊ, εκπρόσωπος της επιτροπής εξωτερικής πολιτικής και εθνικής ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου.

Παράλληλα, μια μη κατονομαζόμενη πηγή δήλωσε στο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim πως η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη απαντήσει στην τελευταία πρόταση των ΗΠΑ, με την πηγή να προσθέτει ότι το προσχέδιο περιέχει ορισμένους μη αποδεκτούς όρους.

«Η χρήση της γλώσσας απειλών κατά του Ιράν είναι αναποτελεσματική και θα μπορούσε να επιδεινώσει την κατάσταση για τις ΗΠΑ», σημείωσε η πηγή.

Παράλληλα ανέφερε πως αμερικανικά δημοσιεύματα για μια συμφωνία Ουάσινγκτον – Τεχεράνης έχουν στόχο να αιτιολογήσουν την υποχώρηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από την τελευταία του εχθρική ενέργεια στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με το Ιράν με βάση μνημόνιο κατανόησης μεγέθους μίας σελίδας για τον τερματισμό του πολέμου και την θέσπιση ενός πλαισίου για περαιτέρω διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, τόνισαν νωρίτερα δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι και δύο ακόμη πηγές με γνώση του θέματος στο Axios. Οι ΗΠΑ αναμένουν απαντήσεις επί σειρά σημαντικών θεμάτων εντός των προσεχών 48 ωρών. Τίποτε δεν έχει συμφωνηθεί ακόμη, αλλά οι πηγές δηλώνουν ότι είναι το κοντινότερο σημείο στο οποίο έχουν φθάσει οι πλευρές από την έναρξη του πολέμου.

