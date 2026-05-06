Θεσσαλονίκη: Εργασίες συντήρησης και σήμερα στην 20η Επαρχιακή Οδό – Σε ποια σημεία

Εργασίες συντήρησης επί της 20ης Επαρχιακής Οδού (Αγίου Βασιλείου – Ισόπεδος κόμβος Επαρχιακής Οδού 2 προς Χορτιάτη) πραγματοποιεί η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι εργασίες θα υλοποιούνται μέχρι και το Σάββατο 16 Μαΐου 2026, με ώρα έναρξης των εργασιών στις 07.00 π.μ., και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για εργασίες ανακατασκευής ασφαλτοτάπητα και χωματουργικές εργασίες επί της 20ης Επαρχιακής Οδού, επί της 20ης Επαρχιακής Οδού (Αγίου Βασιλείου – Ισόπεδος κόμβος Επ. Οδού 2 προς Χορτιάτη) από τη διασταύρωση για Αγ. Βασίλειο έως τον οικισμό Αγ. Βασίλειο με κατεύθυνση από και προς τη Θεσσαλονίκη και με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Τροχαίας Λητής, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.