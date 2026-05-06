Δ. Νεάπολης – Συκεών: Επιστρέφει την Κυριακή ο Λαϊκός Δρόμος “Παναγιώτης Αφαλής” – Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

Ο μαζικός λαϊκός αθλητισμός στον δήμο Νεάπολης-Συκεών γεφυρώνει και το χάσμα των γενεών… Αυτό έρχεται να σηματοδοτήσει, εκτός των άλλων, ο Λαϊκός Δρόμος «Παναγιώτης Αφαλής», συμμετοχή στον οποίο δήλωσαν χιλιάδες μικροί και μεγάλοι, με έναν 81χρονο πολίτη και ένα τρίχρονο παιδάκι να αποτελούν τα δύο ηλικιακά άκρα της διοργάνωσης!

Ο Λαϊκός Δρόμος «Παναγιώτης Αφαλής» διοργανώνεται για ένατη χρονιά από τον δήμο Νεάπολης-Συκεών και την Κοινωφελή Επιχείρηση Υπηρεσιών του (ΚΕΥΝΣ), στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών τους για την ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού.Μικροί και μεγάλοι αγκάλιασαν για ακόμα μία χρονιά τη μεγάλη αυτή αθλητική διοργάνωση, η οποία είναι αφιερωμένη στον πρώην δήμαρχο Συκεών Παναγιώτη Αφαλή, με τις δηλώσεις συμμετοχής να έχουν ξεράσει έως σήμερα τους 3.250 δρομείς, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί καθώς πάρα πολλοί, προερχόμενοι από την ευρύτερη περιοχή τη πόλης, αποφασίζουν να συμμετάσχουν ακόμη και λίγο πριν την εκκίνηση.

Το 9οετήσιο αθλητικό ραντεβού στον δήμο Νεάπολης-Συκεών,με τις δύο διαδρομές των 5.000μ. και των 1.000 μ., θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή,10 Μαΐου 2026, σε συνεργασία με την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλονίκης, την υποστήριξη των μελών του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Θεσσαλονίκης (ΣΔΥΘ) και των τοπικών, αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων.

Οι διοργανωτές, όπως κάθε χρονιά, έχουν μεριμνήσει για την ασφάλεια των δρομέων και έτσι, πέρα από τις προβλέψεις για την απομάκρυνση των σταθμευμένων αυτοκινήτων από τις οδούς που θα διεξαχθεί, και τη διακοπή της κυκλοφορίας την ώρα του αγώνα, κατά μήκος των διαδρομών θα υπάρχουν σταθμοί πρώτων βοηθειών, καθώς τη διοργάνωση συνδράμουν ιατροί, διασώστες και οχήματα της ΕΔΟΜΑΚ του δήμου Νεάπολης-Συκεών.

Όλοι οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν κατά τον τερματισμό τους αναμνηστικό δίπλωμα, ενώ και στις δύο αφετηρίες θα δοθούν αναμνηστικές μπλούζες της διοργάνωσης (λευκού χρώματος για τους δρομείς και κίτρινου για τους εθελοντές).

ΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Δρόμος 5.000 μ.

Ώρα εκκίνησης: 10.00 π.μ.

Αφετηρία : Περιοχή Στρεμπενιώτη (τέρμα Ελευθ. Βενιζέλου, Δημοτικό Κατάστημα Νεάπολης).

Τερματισμός: Ανοιχτό Θέατρο Συκεών «Μάνος Κατράκης» (Καρόλου Κουν 13).

Χρονικό όριο: 2 ώρες.

Περιγραφή της διαδρομής: Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδρομή μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου Νεάπολης-Συκεών www.dimosneapolis-sykeon.gr .

Η διαδρομή είναι η εξής: Ελευθ. Βενιζέλου-Κασταμονής-Μητροπόλεως-Γληνού-Οδ. Ελύτη-Μ. Τριανταφυλλίδη-Ελ.Βενιζέλου-Ανδ.Παπανδρέου-Κύπρου-Ρ.Φερραίου-Επταπυργίου-Οδ.Φωκά-Ζαχ.Γουναρίδη-Καρόλου Κουν, όπου και τερματίζουμε στο Ανοιχτό Θέατρο Συκεών «Μάνος Κατράκης».

Δρόμος 1.000 μ.

Ώρα εκκίνησης: 11.00 π.μ.

Αφετηρία: Δημαρχείο Νεάπολης-Συκεών ( Στρ.Σαράφη και Ι.Μιχαήλ 1)

Τερματισμός: Ανοιχτό Θέατρο Συκεών «Μάνος Κατράκης» (Καρόλου Κουν 13).

Χρονικό όριο: 1 ώρα.

Περιγραφή της διαδρομής: Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδρομή μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου Νεάπολης-Συκεών www.dimosneapolis-sykeon.gr

Η διαδρομή είναι η εξής: Μιχαήλ Καραολή-Ελ. Βενιζέλου- Ανδρέου Δημητρίου-Ρ. Φεραίου-Καρόλου Κουν, όπου και τερματίζουμε στο Ανοιχτό Θέατρο Συκεών «Μάνος Κατράκης».

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΡΟΜΩΝ – ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΟΑΣΘ

Για την επιτυχία της διοργάνωσης, το Γραφείο Αθλητισμού του δήμου Νεάπολης-Συκεών έχει εντείνει το τελευταίο διάστημα την κινητοποίηση του, το οποίο, με τη σύμπραξη των εργαζομένων στην ΚΕΥΝΣ και τους 138 εθελοντές «οργώνουν» τις καθορισμένες διαδρομές και τον χώρο τερματισμού ρυθμίζοντας και τις τελευταίες λεπτομέρειες.

Ήδη, μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (αριθ. 44/2026), η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης προχώρησε στη λήψη απόφασης (10364/27.4.2026) για το σταδιακό κλείσιμο των οδών από τις 9 το πρωί και την απαγόρευση στάθμευσης των οχημάτων κατά μήκος των δύο διαδρομών, προκειμένου να διασφαλιστεί η «ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την ασφάλεια των δρομέων και την εξυπηρέτηση του κοινού», όπως σημειώνεται, ενώ τροχονόμοι θα βρίσκονται σε 19 διαφορετικά σημεία-διασταυρώσεις οδών για τη διευκόλυνση και την εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Συγκεκριμένα, οι δρόμοι που θα κλείνουν σταδιακά είναι οι εξής:

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 5.000 μέτρων στη Δ.Ε. Συκεών και στη Δ.Ε. Νεάπολης:

Ελευθερίου Βενιζέλου από Γληνού έως Νεοχωρίου (άλλη ονομασίαΙωαν.Χατζούδη), Γληνού από Βενιζέλου έως Οδ. Ελύτη, Οδ. Ελύτη από Γληνού έως Τριανταφυλλίδη, Τριανταφυλλίδη από Οδ. Ελύτη έως Βενιζέλου, Νεοχωρίου από Βενιζέλου έως Ρ. Φεραίου, Ρ. Φεραίου από Νεοχωρίου έως Γεννηματά, Γεννηματά από Ρηγ. Φεραίου έως Αγ. Δημητρίου, Αγ.Δημητρίου από Γεννηματά έως Καλπακίου, Καλπακίου από Αγ. Δημητρίου έως Ρ. Φεραίου, Ρ. Φεραίου από Καλπακίου έως Επταπυργίου, Επταπυργίου από Ρ. Φεραίου έως Οδ. Φωκά, Οδ. Φωκά από Επταπυργίου έως Ζαχαρία Γουναρίδη, Ζαχαρία Γουναρίδη από Οδ. Φωκά έως Καρόλου Κουν, Καρόλου Κουν από Ζαχαρία Γουναρίδη έως Ρ. Φεραίου

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1.000 μέτρων στη Δ.Ε. Συκεών:

Ι. Μιχαήλ από την οδό Ούλοφ Πάλμε ως την οδό Νικ. Παρασκευά, Στρ. Σαράφη από το ύψος της οδού Αλ. Παπαναστασίου έως την οδό Ι. Μιχαήλ, Βελδεμίρη από την οδό Αλ. Παπαναστασίου έως την οδό Ι. Μιχαήλ, Καραολή από την οδό Ν. Παρασκευά ως την οδό Βενιζέλου, Βενιζέλου από την οδό Μεσολογγίου ως την οδό Ανδρέου Δημητρίου, Ανδρέου Δημητρίου από την οδό Βενιζέλου ως την οδό Ρ. Φεραίου, Ρήγα Φεραίου από την οδό Ελευσίνος ως την οδό Επταπυργίου, Καρόλου Κουν από την οδό Επταπυργίου ως την οδό Ζαχ. Γουναρίδη.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με Οργανισμό Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ ΑΕ), «οι λεωφορειακές γραμμές που πρόκειται να επηρεαστούν τμηματικά είναο οι διαδρομές των αστικών λεωφορειακών γραμμών Νο18, 23, 25, 26, 28, 57 και 64». Σύμφωνα με την απόφαση του ΟΣΕΘ (2528/9.4.2026), «στα σημεία εκτροπής της κυκλοφορίας θα βρίσκεται όχημα εφόδου με επόπτη των παρόχων (ΟΑΣΘ, ΚΤΕΛ ΣΕΡΡΩΝ και ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), για έγκαιρη συνεννόηση και ρύθμιση της κυκλοφορίας των λεωφορείων των γραμμών ανάλογα με τα δεδομένα της εξέλιξης του αγώνα». Επίσης αναφέρεται ότι «οι στάσεις που επηρεάζονται δεν θα εκτελούνται προσωρινά μέχρι τον τερματισμό των τελευταίων αθλητών», ενώ «οι λεωφορειακές γραμμές θα εκτελούν όλες ανεξαίρετα τις στάσεις που βρίσκονται στις διαδρομές εκτροπής τους».

Τέλος, από το πρωί της περασμένης Δευτέρας, 4 Μαΐου 2026, ο εσωτερικός και εξωτερικός χώρος του Δημοτικού Θεάτρου «Μάνος Κατράκης» επί της Καρόλου Κουν στις Συκιές, όπου θα γίνει ο κοινός τερματισμός των δρομέων και η μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, δεν διατίθεται για στάθμευση έως και την Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Ήδη οι εργαζόμενοι της ΚΕΥΝΣ ανανεώνουν τη σχετική ενημέρωση των κατόχων οχημάτων με έντυπο υλικό για την αποφυγή της στάθμευσης κατά μήκος των δύο διαδρομών και των σημείων εκκίνησης, καλώντας ταυτόχρονα τους δημότες και κατοίκους να απομακρύνουν τα οχήματά τους από τον εσωτερικό χώρο του Ανοιχτού Θεάτρου Συκεών και τις εισόδους του, που χρησιμοποιούν για στάθμευση των αυτοκινήτων τους.