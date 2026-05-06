Η ΠΚΜ στη διεθνή τουριστική διοργάνωση “Seniordagen” στη Στοκχόλμη

Στη διεθνή τουριστική διοργάνωση “Seniordagen 2026” στη Στοκχόλμη με στόχο το άνοιγμα στην αγορά του «ασημένιου τουρισμού» (silver tourism), συμμετείχε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της παρουσίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) στη σουηδική αγορά.

Η εκδήλωση, που διεξήχθη στις 5 Μαΐου 2026, διοργανώνεται από το 2015 στον εμβληματικό χώρο του Kungsträdgården στη Στοκχόλμη και απευθύνεται κυρίως σε επισκέπτες της τρίτης ηλικίας, καθώς και σε κοινό με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ταξίδια υψηλής ποιότητας, πολιτισμό, γαστρονομία, ευεξία και αυθεντικές εμπειρίες. Κάθε χρόνο η διοργάνωση προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες, ενώ φέτος η προσέλευση ξεπέρασε την αντίστοιχη της προηγούμενης χρονιάς, κατά την οποία είχαν καταγραφεί περισσότεροι από 29.000 επισκέπτες.

«Η συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην τουριστική διοργάνωση “Seniordagen 2026” στη Στοκχόλμη αποτυπώνει τη στρατηγική μας επιλογή να ενισχύσουμε την παρουσία μας στις σκανδιναβικές αγορές και να απευθυνθούμε στοχευμένα σε επισκέπτες της λεγόμενης “ασημένιας ηλικίας”, μια ιδιαίτερα δυναμική και ποιοτική τουριστική αγορά. Πρόκειται για ταξιδιώτες με υψηλή αγοραστική δύναμη, που ταξιδεύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και αναζητούν εμπειρίες πολιτισμού, γαστρονομίας, ευεξίας και αυθεντικής φιλοξενίας. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναδεικνύει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και σε αυτή την αγορά, προβάλλοντας την περιοχή μας ως προορισμό 365 ημερών και ενισχύοντας τον τουρισμό εκτός της περιόδου αιχμής», δήλωσε η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Βίκυ Χατζηβασιλείου.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας φιλοξενήθηκε στο περίπτερο του ΕΟΤ, όπου προβλήθηκαν τα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος της περιοχής και οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού που προσφέρει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Το ελληνικό περίπτερο επισκέφθηκαν εκπρόσωποι φορέων και μέλη της ελληνικής διπλωματικής κοινότητας, μεταξύ των οποίων και η Πρέσβης της Ελλάδας στη Σουηδία Αικατερίνη Φουντουλάκη.

Το ενδιαφέρον των επισκεπτών για την Κεντρική Μακεδονία ήταν ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς το σκανδιναβικό κοινό της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας αναζητά ασφαλείς και ποιοτικούς προορισμούς με ήπιο κλίμα, φυσική ομορφιά, πολιτιστική κληρονομιά, σύγχρονες υποδομές και αυθεντική φιλοξενία. Ιδιαίτερη απήχηση είχαν ο αρχαιολογικός και γαστρονομικός τουρισμός, οι παραθαλάσσιοι προορισμοί, καθώς και η δυνατότητα επίσκεψης εκτός της περιόδου αιχμής.