Ηράκλειο: “Ακούστηκε πυροβολισμός και μετά έγινε όλος αυτός ο πανικός” λέει αυτόπτης μάρτυρας του φονικού στο Γάζι

Σε σοκ είναι ολόκληρη η Κρήτη και η τοπική κοινωνία του Ηρακλείου, μετά την στυγερή δολοφονία ενός 20χρονου οδηγού, τον οποίο πυροβόλησε ένας πατέρας που είχε χάσει σε τροχαίο τον γιο του και θεωρούσε υπεύθυνο του δυστυχήματος το θύμα.

Αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας που μίλησε στο newsit.gr, ανέφερε ότι το φονικό έγινε έξω από σπίτι της στο Γάζι, Ηρακλείου με αποτέλεσμα αυτή να βγει έξω για να δει τι είχε συμβεί.

«Πριν από τρία τέταρτα περίπου έγινε το περιστατικό. Εγώ όταν άκουσα τη φασαρία βγήκα έξω και εκείνη τη στιγμή έπαιρναν τον τραυματία με το ασθενοφόρο.

Ακούσαμε έναν πυροβολισμό, ένα “μπαμ”. Ο άντρας μου μού είπε ότι ήταν πυροβολισμός. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν τροχαίο, ότι είχαν τρακάρει, αλλά δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα. Δεν ξέρω πώς ακριβώς έγινε, πώς τον σταμάτησε ή τι προηγήθηκε.

Όταν βγήκα έξω δεν είδα κάτι, ούτε αίματα. Είδα μόνο το ασθενοφόρο να φεύγει από την πόρτα και μετά η αστυνομία είχε ήδη φτάσει και είχε βάλει κορδέλες, δεν άφηνε να περνάει κανένα αυτοκίνητο.

Τα αυτοκίνητα είναι ακόμα εκεί, αλλά εγώ δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε, μόνο ότι ακούστηκε ο πυροβολισμός και μετά έγινε όλος αυτός ο πανικός».

Το χρονικό

Σύμφωνα με πληροφορίες για τη στυγερή δολοφονία στο Ηράκλειο, ο γιος του δράστη σκοτώθηκε σε τροχαίο πριν από τρία χρόνια, όταν καθόταν συνοδηγός στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 20χρονος.

Ο δράστης θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του τον 20χρονο και σήμερα τον πυροβόλησε τέσσερις φορές και τον σκότωσε στη μέση του δρόμου.

Το έγκλημα σημειώθηκε στο Γάζι, στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου. Ο δράστης αρχικά διέφυγε με μαύρο αυτοκίνητο μάρκας Peugeot, με πληροφορίες να αναφέρουν κίνηση προς την Αμμουδάρα.

Ο δράστης αρχικά εμβόλισε το όχημα του νεαρού και στη συνέχεια ακολούθησε η συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας έπεσαν πυροβολισμοί, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Ο 20χρονος που δέχτηκε πολλαπλά τραύματα, μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του, ωστόσο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά του. Ο δράστης παραδόθηκε στις Αρχές, καθώς παρουσιάστηκε μόνος του στο αστυνομικό τμήμα λίγο μετά το περιστατικό.