Ο Άδωνις Γεωργιάδης ευχαριστεί θερμά το άτομο που έφτιαξε την ΑΙ εικόνα με το πρόσωπο του πάνω στον ουρανοξύστη στο Ελληνικό

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν αφήνει τίποτα αναπάντητο και πολλές φορές, με πιο ήπιο ή και πιο ειρωνικό τόνο, δίνει τη δική του εκδοχή για διάφορα θέματα που του εξαπολύουν «πυρά» ιδιαίτερα μέσω αναρτήσεων.

Έτσι και αυτή τη φορά, δίνει τη δική του απάντηση με μια ανάρτηση, σε μία ΑΙ φωτογραφία που κάνει τον γύρο των social media και δείχνει το πρόσωπο του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, να κοσμεί τον ουρανοξύστη στο Ελληνικό.

Ο υπουργός Υγείας αναδημοσίευσε την εικόνα του χρήστη @jodigraphics15 στον δικό του λογαριασμό στο Χ και στη λεζάντα που τη συνοδεύει τον ευχαριστεί «θερμά».

Η ανάρτηση ήρθε καθώς κάποιοι κατηγορούν τον υπουργό για το έργο στο Ελληνικό, με τον ίδιο να είναι περήφανος για αυτό.

«Το ότι νομίζει ότι μου κάνει ζημιά με ξεπερνά», γράφει χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Ο @jodigraphics15 έφτιαξε αυτή την εικόνα για να με κατηγορήσει νομίζει και έβαλε το πρόσωπο μου στον πύργο στο Ελληνικό….τον ευχαριστώ θερμά! Το ότι νομίζει ότι μου κάνει και ζημιά με ξεπερνά….»

Άδωνις Γεωργιάδης

