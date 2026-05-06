Ο Τραμπ αναστέλλει την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση συνοδείας πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τρίτη (σ.σ. τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας) ότι αναστέλλει, «για βραχύ χρονικό διάστημα», την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση συνοδείας εμπορικών πλοίων για τον διάπλου των Στενών του Ορμούζ, που διήρκεσε μόλις μια μέρα, προκειμένου να εξεταστεί η πιθανότητα να συναφθεί συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
«Το Σχέδιο Ελευθερία (σ.σ. έτσι βάφτισε την επιχείρηση) θα ανασταλεί για βραχύ χρονικό διάστημα για να δούμε εάν και κατά πόσον ή όχι μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφτεί η συμφωνία», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social.
