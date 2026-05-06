Περιπολικό παρέσυρε 12χρονη έξω από δημοτικό σχολείο στη Σαλαμίνα

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση ανήλικης σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στη Σαλαμίνα, όταν περιπολικό του Αστυνομικού Τμήματος Σαλαμίνας παρέσυρε 12χρονη έξω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 20:00 στην οδό Θέμιδος, όταν το υπηρεσιακό όχημα της αστυνομίας ενεπλάκη σε τροχαίο με την ανήλικη, η οποία φέρεται να περνούσε τη διάβαση πεζών τη στιγμή της παράσυρσης.

Αμεσα στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ η 12χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαίο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι.

Κατά πληροφορίες, το παιδί φέρει λάμες στο πόδι μετά το χειρουργείο, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Την προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος έχει αναλάβει το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα Τροχαίας Σαλαμίνας.