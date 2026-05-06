MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Ανδρομάχη για Γιώργο Λιβάνη: Κάποια στιγμή μου έστειλε “θα έρθεις σπίτι να κοιμηθούμε;” το κατάλαβα ότι δεν θα πήγαινα για ύπνο

|
THESTIVAL TEAM

Την περίοδο που ο Γιώργος Λιβάνης τη φλέρταρε, περιέγραψε η Ανδρομάχη, αναφέροντας ότι της είχε προτείνει να κοιμηθούν μαζί, με την ίδια ωστόσο να αντιλαμβάνεται, όπως είπε, πως η βραδιά θα εξελισσόταν διαφορετικά.

Η τραγουδίστρια παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «The 2Night Show» το βράδυ της Τρίτης 5 Μαΐου, όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την αρχή της σχέσης της με τον Γιώργο Λιβάνη, τονίζοντας πως εκείνη δεν είχε φανταστεί ότι η φιλική – επαγγελματική σχέση που διατηρούσαν, μπορούσε να εξελιχθεί σε ερωτική.

Όπως είπε η Ανδρομάχη, ο τραγουδιστής είχε άμεσο τρόπο στην προσέγγισή του, με την ίδια στην αρχή να εμφανίζεται πιο δύσπιστη: «Μετά την “Παράλληλη αγάπη”, ήμασταν πάλι στο Fantasia, δουλεύαμε μαζί και κάποια στιγμή κάπως, κάτι έπαθε. Τον ακούω μια μέρα να λέει στο καμαρίνι του: “Εγώ αν ερωτευτώ, πάει, τελείωσε, τέλος”. Δεν κατάλαβα ότι μιλάει για εμένα. Έκανε τις κινήσεις του, έστειλε τα μηνύματά του. Όταν άρχισε να μου στέλνει ερωτικά μηνύματα, έπαθα ένα σοκ, γιατί εγώ θέλω ηρεμία στη ζωή μου. Τον είχα κατατάξει στη φιλική κατηγορία. Δεν τον είχα στο κεφάλι μου διαφορετικά και έπαθα ένα σοκ, γιατί μου χαλούσε την αρμονία μου. Και λέω στην αδερφή μου “ρε γαμ@το, τι θέλει μωρέ;”. Μου είχε πει ότι με είδε στον ύπνο του, ψέμα σίγουρα. Το ένα μετά έφερε το άλλο. Μετά μου έστελνε τον εαυτό του, να τον βλέπω. Κάποια στιγμή είχα ένα live στη Λάρισα και ενώ επέστρεφα οδικώς μου λέει “θα έρθεις σπίτι να κοιμηθούμε;” και είπα “ας πάω”. Είχαμε μεγάλη αμηχανία, ήταν λες και είχαμε πρόβλημα. Ήταν ανάμεικτα τα συναισθήματα, γιατί περνάς από κάτι σε κάτι άλλο. Το κατάλαβα ότι δεν θα πήγαινα για ύπνο. Μου έκανε επίθεση και παντρευτήκαμε. Όλα έγιναν μέσα σε τρία χρόνια».

Ανδρομάχη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Ρόδος: Απάτη με ηλεκτρονικά μηνύματα στο όνομα του Σπύρου Λάτση υπόσχεται δωρεά ενός εκατομμυρίου ευρώ

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Νένα Μεντή για Άννα Παναγιωτοπούλου: Δεν ήμασταν φίλες, δεν ταιριάζαμε – Είχε ανασφάλειες στη δουλειά

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Super 3: “Καλό ταξίδι Πικουλίν, για πάντα ένας από εμάς”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Κηφισιά: “Της πέταξε πέτρα στο πρόσωπο από απόσταση ενός μέτρου”, λέει σύζυγος θύματος για τον 28χρονο ντελιβερά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Πιερρακάκης: Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τα χειρότερα σενάρια, με μέτρα στοχευμένα και σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες