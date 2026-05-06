Θεσσαλονίκη: Οδηγούσε μεθυσμένος στη Χαλκηδόνα – Συνελήφθη 38χρονος από την Τροχαία
Στη σύλληψη ενός 38χρονου ημεδαπού προχώρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Χαλκηδόνας, στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκηδόνος.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου να οδηγεί όχημα υπό την επήρεια οινοπνεύματος, θέτοντας σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια. Οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στη σύλληψή του, εφαρμόζοντας την προβλεπόμενη διαδικασία.
Υπενθυμίζεται ότι οι έλεγχοι της Τροχαίας εντείνονται το τελευταίο διάστημα, με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και την ενίσχυση της ασφάλειας στο οδικό δίκτυο. Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ παραμένει μία από τις βασικές αιτίες πρόκλησης σοβαρών τροχαίων συμβάντων, με τις αρχές να απευθύνουν διαρκώς έκκληση προς τους οδηγούς για υπευθυνότητα και τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Η υπόθεση αναμένεται να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη, ενώ σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία.
