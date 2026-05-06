Θεσσαλονίκη: Αστυνομική επιχείρηση στη Χαλκηδόνα – 19 παραβάσεις ΚΟΚ σε μια μέρα

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες χθες (5/5), σε δύο οικισμούς του Δήμου Χαλκηδόνος στη Θεσσαλονίκη.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος, με τη συνδρομή συναδέλφων τους της ίδιας Διεύθυνσης και των Διευθύνσεων Άμεσης Δράσης, Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Τροχαίας Θεσσαλονίκης, έλεγξαν συνολικά:

  • 67 άτομα και
  • 51 οχήματα

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων:
– Διαπιστώθηκαν 19 παραβάσεις Κ.Ο.Κ.
– Βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές και
– Ακινητοποιήθηκαν 15 οχήματα.

Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Νομού.

