Ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας σε τριήμερη επίσκεψη στη Θράκη για την Ημέρα της Ευρώπης 2026

Τριήμερη επίσκεψη στη Θράκη πραγματοποιεί από αύριο Πέμπτη ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, για την Ημέρα της Ευρώπης 2026.

Ο κ. Τζιτζικώστας θα συμμετέχει σε σειρά εκδηλώσεων της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, με κορυφαία την ομιλία του, το Σάββατο, στην κεντρική εκδήλωση της Αντιπροσωπείας στην Αλεξανδρούπολη, που έχει ως στόχο την ανάδειξη της συμβολής της ΕΕ στη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στην Θράκη, ο Επίτροπος θα συμμετάσχει επίσης σε σημαντικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες που θα λάβουν χώρα στις 7 και 8 Μαΐου 2026, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται η ανακήρυξή του σε Επίτιμο Διδάκτορα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου της Θράκης (ΔΠΘ), διάλογος με φοιτητές του ΔΠΘ και συνάντηση με νέους επιχειρηματίες της Θράκης που συμμετέχουν σε νεοφυείς επιχειρήσεις.

Επίσης, θα επισκεφθεί τον συνοριακόφράχτη του Έβρου, το Κοινό Επιχειρησιακό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας, Frontex και Europol, την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και υποδομές που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους στην περιοχή.



Το αναλυτικό πρόγραμμα της τριήμερης επίσκεψης του κ. Τζιτζικώστα στη Θράκη είναι το εξής:



Πέμπτη, 7 Μαΐου 2026, Κομοτηνή

19:00

Τελετή αναγόρευσης του Επιτρόπου Απόστολου Τζιτζικώστα σε Επίτιμο Διδάκτορα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ), κτίριο Πρυτανείας ΔΠΘ, Κομοτηνή



Παρασκευή, 8 Μαΐου 2026, Αλεξανδρούπολη

10:00

Επίσκεψη στο πεδίο της συνοριακής φύλαξης στο τεχνικό εμπόδιο αποτροπής (φράχτης του Έβρου).



12:00

Διάλογος του Επιτρόπου με μαθητές Λυκείου, στην Δημοτική Βιβλιοθήκη (Καπνομάγαζο), Αλεξανδρούπολη. Συντονίζει η δημοσιογράφος Κυριακή Μπασκάκη.



13:30

Επίσκεψη Απόστολου Τζιτζικώστα στο Κοινό Επιχειρησιακό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας, Frontex και Europol, Αεροδρόμιο Δημόκριτος, Αλεξανδρούπολη



14:30

Επίσκεψη στον Σταθμό Μέτρησης και Ρύθμισης Φυσικού Αερίουτης Αμφιτρίτης (ΔΕΣΦΑ).



17:30

Συνάντηση Επιτρόπου με τον ΠεριφερειάρχηΑνατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλο Τοψίδη, «Νομαρχείο», Αλεξανδρούπολη.



18:15

Επίσκεψη στα έργα του Ανατολικού Περιφερειακού Δρόμου της Αλεξανδρούπολης.



19:00

Συνάντηση με νέους επιχειρηματίες της Θράκης που συμμετέχουν σε νεοφυείς επιχειρήσεις. Δομή Υποστήριξης Επιχειρήσεων, πρώην κτίριο Τράπεζας της Ελλάδος, Αλεξανδρούπολη.



20:00

Χαιρετισμός στο EU AXD Night Run, Γκαλερί Μιτράκας, Αλεξανδρούπολη.



Σάββατο, 9 Μαΐου 2026, Αλεξανδρούπολη



Κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση για την Ημέρα της Ευρώπης 2026, που διοργανώνει η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αποθήκη 1 (Βασιλέως Αλεξάνδρου 18, Αλεξανδρούπολη) το Σάββατο 9 Μαΐου, 08.30-11.00 το πρωί και στοχεύει στην ανάδειξη της συμβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα των μεταφορών.

Ειδικότερα στοχεύει στη στήριξη της ΕΕ στο Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας για την Πλατφόρμα του Διαδρόμου Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου (BACP), ένα στρατηγικό έργο υποδομών για τη σύνδεση των λιμανιών του Αιγαίου (Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη, Καβάλα) με τη Μαύρη Θάλασσα (Βάρνα, Μπουργκάς, Κωνστάντζα), μέσω οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων. Στην εκδήλωση θα αναδειχθεί ο ρόλος της ΕΕ στην υλοποίηση του έργου, με τη χρηματοδότηση της σιδηροδρομικής και οδικής σύνδεσης Θεσσαλονίκης – Βουκουρεστίου μέσω Αλεξανδρούπολης και Βουλγαρίας.



Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Απόστολος Τζιτζικώστας, ενώ ομιλίες θα πραγματοποιήσουν επίσης οι:

–κ. Χρήστος Δήμας, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών

–κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών

–κ. Χριστόδουλος Τοψίδης, Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

–κ. Ιωάννης Ζαμπούκης, Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης.



Τον εναρκτήριο χαιρετισμό στην εκδήλωση θα απευθύνει η κ. Νιόβη Ρίγκου, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και συντονίστρια θα είναι η δημοσιογράφος Μαρία Σαράφογλου.