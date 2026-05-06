Στα ημιτελικά της Basket League ο ΠΑΟΚ, νίκησε για δεύτερη φορά το Μαρούσι

Το 2/2 με το Περιστέρι έκανε ο ΠΑΟΚ! Ο «Δικέφαλος» επικράτησε με 72-77, σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι, και προκρίθηκε στα ημιτελικά της GBL όπου θα περιμένει Παναθηναϊκό ή Μύκονο. Φανταστική εμφάνιση από τον Πάτρικ Μπέβερλι, που τελείωσε τον αγώνα με 19 πόντους και ήταν παντού στο γήπεδο!

Το ματς:

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε πολύ καλύτερα το παιχνίδι. Ο «Δικέφαλος», με τον Πάτρικ Μπέβερλι σε εξαιρετική κατάσταση (9π), προηγήθηκε νωρίς με διψήφια διαφορά (3-16, 5:14). Το δεύτερο μισό της περιόδου όμως άνηκε ολοκληρωτικά στους γηπεδούχους, που έκοψαν τη διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα (15-23).

Το Περιστέρι στη δεύτερη περίοδο συνέχισε αυτό που ξεκίνησε στο τέλος της πρώτης, και με ένα σερί 13-0 προηγήθηκε με 5 πόντους (28-23, 6:15) αλλά ο ΠΑΟΚ απάντησε άμεσα και με δικό του σερί προηγήθηκε με +6 (30-36, 1:30). Ο Νίκολς, με προσωπικό σερί 5-0, μείωσε στον πόντο στην εκπνοή του ημιχρόνου.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε με διάθεση να τελειώσει το παιχνίδι στην τρίτη περίοδο. Ο Ταϊρί, που ήταν κινούνταν σε ρηχά νερά μέχρι εκείνο το σημείο, έστειλε την ομάδα του με συνεχόμενους πόντους στο +6 (41-47, 4:42). Με τον Μπέβερλι να είναι παντού μέσα στο γήπεδο, ο ΠΑΟΚ πήγε στο +9 (45-54, 1:45). Πάντως το Περιστέρι έβγαλε αντίδραση και μείωσε στην μια κατοχή στο φινάλε της τρίτης περιόδου (51-54).

Με τον Ταϊρί να μπαίνει στην εξίσωση, ο ΠΑΟΚ πήγε ξανά στο +6 (55-61, 8:30) ενώ έδινε και έτοιμα καλάθια, όπως έκανε στο τρίποντο του Ντίμσα με το οποίο ο «Δικέφαλος» έστειλε ξανά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (57-68, 6:40). Ωστόσο, οι γηπεδούχοι δεν παράτησαν ούτε τότε το παιχνίδι και με τον Βαν-Τούμπεργκεν μειωσαν στους δύο (66-68, 4:20), ενώ ο Νίκολς ισοφάρισε το παιχνίδι (70-70, 2:37). Εκεί, ο ΠΑΟΚ βελτίωσε σημαντικά την άμυνά του και πήρε τη νίκη!

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 35-36, 51-54, 72-77.

