Δολοφονία στο Ηράκλειο: “Δεν θέλαμε να γίνει κάτι τέτοιο”λέει η αδερφή του 54χρονου δράστη

Αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη βρίσκεται πλέον ο 54χρονος δράστης για την εν ψυχρώ δολοφονία του 21χρονου στην Αμμουδάρα στο Ηράκλειο το απόγευμα της Τρίτης.

Ο καθ’ ομολογίαν δράστης, μετά τη δολοφονία του 21χρονου στο Ηράκλειο παραδόθηκε στις Αρχές και φέρεται να είπε στους αστυνομικούς «έκανα αυτό που έπρεπε».

Παράλληλα υποστήριξε πως η ζωή του «σταμάτησε» από την στιγμή που έχασε τον γιο του στο τροχαίο του 2023, γεγονός που, όπως ισχυρίζεται, δεν κατάφερε ποτέ να ξεπεράσει.

Η μητέρα και η αδερφή του δράστη μιλούν στο Live News για την ψυχολογική κατάσταση του 54χρονου και κάνουν λόγο για μια οικογένεια που καταστράφηκε μετά τον θάνατο του γιου τους στο τροχαίο το 2023.

Όπως λέει χαρακτηριστικά η μητέρα του δράστη, ο γιος της «μαράζωσε» και δεν κατάφερε να το ξεπεράσει ποτέ.

Η αδερφή του από την άλλη τόνισε πως «δεν θέλαμε να γίνει κάτι τέτοιο».

«Ήταν πολύ δύσκολα. Σας λέω ότι δεν ξανά άνοιξε η πόρτα τους. Ούτε χτυπά, ούτε να μπω, ούτε τίποτα. Είναι κλειστή η πόρτα ερμητικά. Δεν ανοίγει για κανέναν και για τίποτα. Δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω ούτε εγώ. Και με βλέπουν συνέχεια και κλαίω και δεν μπορώ να το… Ίσως να μην θέλουν να με βλέπουν να κλαίω. Σίγουρα δεν θέλουν. Κι εγώ δεν μπορώ να μην κλαίω και… Έκατσα στη γωνιά μου τώρα και κλαίω μόνη μου.

Δεν μπορώ να το ξεπεράσω, γιατί δεν είχε άλλο. Έμεινε μόνος του τώρα και η πρώτη του κουβέντα ήτανε ‘για ποιον θα δουλεύω εγώ τώρα;’. Άμα τον δεις είναι σαν να είναι 100 χρόνων. Μαράζωσε. (…)

Είχε ακουστεί μία ιστορία που ήταν ψέματα. Ότι κάτι έκανε ο Κώστας μου στο παιδί που σκότωσε τον γιο του. Αυτό ήταν 100%, 1.000% ψέματα», λέει στο MEGA και το «Live News» η μητέρα του δράστη.

Από την πλευρά της, η αδερφή του σημειώνει: «’Παγωνιά’. Δεν μπορείς να νιώσεις κάτι άλλο εκείνη την στιγμή. Και για το παιδί προφανώς που χάθηκε και για όλο αυτό που συμβαίνει στη δικιά μας την οικογένεια. Δεν το περίμενα, η αλήθεια είναι, ότι θα φτάσει σε αυτό το σημείο. Ήμασταν στο… περιμέναμε το δικαστήριο να γίνει κάποια στιγμή. Εκεί είχα μείνει εγώ.

Μόνο άνθρωποι που έχουν βιώσει τον ίδιο πόνο μπορούν να καταλάβουν έναν γονέα που χάνει το μοναχοπαίδι του. Κανένας άλλος. Ούτε εγώ, ούτε εσείς που γυρίσαμε στην καθημερινότητά μας, είχαμε τα παιδάκια μας δίπλα μας, τα γέλια τους, τις χαρές τους. Αυτός δεν είχε τίποτα από όλα αυτά. Γύριζε σε ένα σπίτι άδειο. Έφυγε η χαρά του, η ζωή του. Φύγανε όλα».

«Δεν θέλαμε να γίνει κάτι τέτοιο»

Η ίδια συμπληρώνει:«Είναι σίγουρα διαφορετικά να είναι ένα ατύχημα που ήταν το δικό μας και εντελώς διαφορετικά έτσι όπως έγινε, δεν ξέρω. Λυπάμαι πραγματικά. Πραγματικά αυτούς τους ανθρώπους τους λυπάμαι. Τα συλλυπητήριά μου στους οικείους του. Δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε. Δεν θέλαμε να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρουμε τι να πούμε. Έχουμε πέσει κι εμείς από τα σύννεφα αυτήν την στιγμή. Είναι δύσκολη και παράξενη η θέση μας.

Έχουμε χάσει το παιδί μας με πολύ διαφορετικό τρόπο από αυτόν τον τρόπο που χάσανε εκείνοι το δικό τους. Κανένας δεν πρέπει να εκδικάζει την οποιαδήποτε κατάσταση και την οποιαδήποτε υπόθεση με τέτοιον τρόπο. Είμαι της άποψης ότι προφανώς και το παιδί, όταν φύγανε με τον ανιψιό μου να πάνε τη βόλτα τους, να πάνε από το ένα κέντρο διασκέδασης κάπου αλλού, σίγουρα δεν σκεφτόταν ότι θα βάλω το παιδί στο αμάξι να το σκοτώσω.

Ήταν δύο παιδιά που πήγαν να διασκεδάσουν. Το ότι πήγε κάτι στραβά, πήγε στραβά και έφυγε ο Γιώργος από τη ζωή. Εγώ αυτό που είχα δει ήταν ότι είχε εμφανιστεί το παιδί εδώ την βραδιά που ήμασταν στο σπίτι, πριν την κηδεία. Προφανώς η κίνησή του ήταν για συμπαράσταση».