Καβγάς Κωνσταντοπούλου-Μηταράκη στη Βουλή: “Μαζευτείτε λίγο οι υπόδικοι” – “Να την αποβάλλετε, έχει πρόβλημα με τη Δημοκρατία”

Ανέβηκαν οι τόνοι στην Επιτροπή θεσμών και Διαφάνειας ανάμεσα στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, και τον βουλευτή της ΝΔ, Νότη Μηταράκη.

Όπως αναφέρει το iefimerida.gr, ο ορισμός του Νότη Μηταράκη ως εισηγητή της ΝΔ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, η οποία εξέτασε σήμερα τον διορισμό του Νίκου Μιχαλόπουλου ως τακτικού μέλους στη μονάδα διερεύνησης χρηματοοικονομικών πληροφοριών της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, στάθηκε η αφορμή για το νέο φραστικό επεισόδιο ανάμεσα στον βουλευτή και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

Με φόντο την πρόσφατη άρση ασυλίας βουλευτών της ΝΔ για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε τους βουλευτές της κυβερνητικής παράταξης «υπόδικους και φυγόδικους».

Ο βουλευτής της ΝΔ αντέτεινε ότι δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε κανέναν, προσθέτοντας δηκτικά ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου με το πτυχίο Νομικής που έχει πάρει, θα έπρεπε να γνωρίζει ποιος είναι «υπόδικος» κ και να μην παραδίδει μαθήματα. Ζήτησε μάλιστα την αποβολή της από τη συνεδρίαση, χωρίς ωστόσο να εισακουστεί.

Ο καβγάς πέρασε από τις νομικές ορολογίες και τα πτυχία στην ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Ο επίμαχος διάλογος μεταξύ Κωνσταντοπούλου και Μηταράκη:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έχει αρθεί η ασυλία του, παραιτήθηκε από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και ήρθε εδώ σήμερα να εκπροσωπήσει τη ΝΔ στους Θεσμούς;

Θανάσης Μπούρας: Είναι βουλευτής του ελληνικού Κοινοβουλίου!

Νότης Μηταράκης: Είναι απαράδεκτη και προσβλητική η παρέμβαση της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Κι εκείνης έχει αρθεί η ασυλία της, αλλά δεν παραιτήθηκε από πρόεδρος του κόμματός της…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Θα αστειεύεστε; Συγκρίνετε τα ανομήματά σας στον ΟΠΕΚΕΠΕ με την υπεράσπιση των δικαιωμάτων; Μαζευτείτε λίγο όλοι οι υπόδικοι και οι φυγόδικοι! Ετοιμάζεστε να κουκουλώσετε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, να καταψήφισετε την προανακριτική! Θέλετε να ξεχάσουμε ποιοι είστε ένας προς έναν;

Νότης Μηταράκης: Μιλήσατε για υπόδικους. Θέλω να πιστεύω πως έχει πάρει πτυχίο Νομικής η κυρία Κωνσταντοπούλου, γνωρίζει πως δεν είμαστε υπόδικοι, που θα μας παραδώσει και μαθήματα… Σε κανέναν δεν έχει ασκηθεί δίωξη.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Άρα είστε αθώοι…

Νότης Μηταράκης: Προφανώς και είμαστε αθώοι! Και να μάθετε να μιλάτε σωστά ελληνικά!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Οι παραιτήσεις από τις θέσεις τι έννοια έχουν; Γιατί παραιτηθήκατε από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος; Για να κάνετε τον εισηγητή στα θέματα Διαφάνειας;

Νότης Μηταράκης: Γιατί σε αντίθεση με εσάς, εμείς έχουμε ευθιξία!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Και πού πήγε η ευθιξία σας σήμερα;

Νότης Μηταράκης: Να την αποβάλλετε! Έχετε πρόβλημα με τη Δημοκρατία…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ναι, είστε εσείς δημοκράτες, που τρώτε με χρυσά κουτάλια τα λεφτά του κοσμάκη…

Νότης Μηταράκης: Δεν σέβεστε το Κοινοβούλιο και τους εκλεγμένους βουλευτές. Προφασίζεστε πως σας ενδιαφέρουν οι Θεσμοί! Παρά τις διακοπές της προέδρου του κόμματος που… φέρει το όνομά της, εμείς είμαστε θετικοί για το διορισμό του δόκτωρ στη θέση του…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ο δόκτωρ, του δόκτωρ; Εσείς τι πτυχίο έχετε κύριε Μηταράκη; Κορακίστικα μιλάνε… Ακούνε και παιδιά!

Βουλευτής: Είναι ξενικό και δεν κλίνεται!

Θανάσης Μπούρας: Θα διακόψω την συνεδρίαση!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Στο Southeastern College σπουδάσατε κι εσείς;

Νωρίτερα στη συνεδρίαση, η Κωνσταντοπούλου είχε ζητήσει την κλήση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα και του διοικητή της ΕΥΠ ενώπιον της Επιτροπής, καλώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης να συνταχθούν με το αίτημά της.

Από το βήμα της Ολομέλειας, στράφηκε μάλιστα κατά του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, κατηγορώντας τον για «ξετσίπωτη προσπάθεια εξαγοράς συνειδήσεων δικαστών» μέσω προκήρυξης χορήγησης 3.500 laptop, λίγες ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων.