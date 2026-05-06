MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Νέο τελεσίγραφο Τραμπ: Δίνω μία εβδομάδα προθεσμία στο Ιράν για συμφωνία

|
THESTIVAL TEAM

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει συμφωνία με το Ιράν ακόμη και μέσα στις επόμενες ημέρες, δηλώνοντας την Τετάρτη στο Fox News πως «το Ιράν έχει μία εβδομάδα» για να αποδεχθεί μια συμφωνία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας στο Fox News, εμφανίστηκε βέβαιος πως υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να επιτευχθεί συμφωνία ακόμη και μέσα στις επόμενες ημέρες, ενώ λίγο νωρίτερα είχε δηλώσει στο PBS News ότι οι εξελίξεις μπορεί να «τρέξουν» πριν από το ταξίδι του στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα.

Παρότι δήλωσε αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη, ο Τραμπ παραδέχθηκε πως και στο παρελθόν είχε πιστέψει ότι βρισκόταν κοντά σε συμφωνία.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι βασικός όρος των ΗΠΑ είναι το Ιράν να παραδώσει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιό του ώστε να μεταφερθεί στην Αμερική.

Ντόναλντ Τραμπ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Δολοφονία στο Ηράκλειο: “Δεν θέλαμε να γίνει κάτι τέτοιο”λέει η αδερφή του 54χρονου δράστη

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στην Κύπρο εκδίδεται 29χρονος για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Δικό του όρκο έδωσε δημοτικός σύμβουλος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ – Έντονη αντίδραση από Άδωνι Γεωργιάδη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

“Ζούσε μέσα στον φόβο, ήξερε ότι τον παρακολουθούσε”: Τι είπε γειτόνισσα του 21χρονου που δολοφονήθηκε από τον 54χρονο στην Κρήτη

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης και σήμερα στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών – Σε ποια σημεία

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 13 ώρες πριν

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Πότε αρχίζει το πρόγραμμα, ποιοι είναι οι δικαιούχοι