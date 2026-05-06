Νέο τελεσίγραφο Τραμπ: Δίνω μία εβδομάδα προθεσμία στο Ιράν για συμφωνία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει συμφωνία με το Ιράν ακόμη και μέσα στις επόμενες ημέρες, δηλώνοντας την Τετάρτη στο Fox News πως «το Ιράν έχει μία εβδομάδα» για να αποδεχθεί μια συμφωνία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας στο Fox News, εμφανίστηκε βέβαιος πως υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να επιτευχθεί συμφωνία ακόμη και μέσα στις επόμενες ημέρες, ενώ λίγο νωρίτερα είχε δηλώσει στο PBS News ότι οι εξελίξεις μπορεί να «τρέξουν» πριν από το ταξίδι του στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα.

Παρότι δήλωσε αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη, ο Τραμπ παραδέχθηκε πως και στο παρελθόν είχε πιστέψει ότι βρισκόταν κοντά σε συμφωνία.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι βασικός όρος των ΗΠΑ είναι το Ιράν να παραδώσει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιό του ώστε να μεταφερθεί στην Αμερική.