Ryanair: "Η Fraport αύξησε τα τέλη στο αεροδρόμιο Μακεδονία συνολικά κατά 66% από το 2019"

Εξελίξεις που προκαλούν έντονο προβληματισμό για τον τουρισμό και την αεροπορική συνδεσιμότητα της Θεσσαλονίκης σηματοδοτεί η απόφαση της Ryanair να προχωρήσει στο κλείσιμο της βάσης της στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Σύμφωνα με πληροφορίες, στελέχη της εταιρείας ταξίδεψαν από το Δουβλίνο στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ενημερώσουν επίσημα τους εργαζόμενους της βάσης –πιλότους, αεροσυνοδούς και επίγειο προσωπικό– για την απόφαση, η οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ με το τέλος της φετινής θερινής περιόδου, δηλαδή στα τέλη Οκτωβρίου.

Όπως αναφέρει η ταξιδιωτική ιστοσελίδα omorfataxidia.gr κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, οι εκπρόσωποι της αεροπορικής εταιρείας απέδωσαν την απόφαση κυρίως στο αυξημένο κόστος λειτουργίας στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, τονίζοντας ότι δεν ανταποκρίνεται στο μοντέλο μιας low cost εταιρείας.

Όπως ανέφεραν, από το 2019 έως σήμερα τα τέλη στο αεροδρόμιο έχουν αυξηθεί συνολικά κατά 66%, γεγονός που –όπως υποστηρίζουν– καθιστά τη λειτουργία της βάσης οικονομικά ασύμφορη.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και σε όσα συνέβησαν το 2024, όταν το ελληνικό κράτος προχώρησε σε σημαντική μείωση του αεροπορικού φόρου (γνωστού ως «σπατόσημο») από 12 σε 3 ευρώ ανά αναχωρούντα επιβάτη. Σύμφωνα με την εταιρεία, η μείωση αυτή δεν μετακυλίστηκε στους ταξιδιώτες, καθώς –όπως υποστηρίζεται– η Fraport προχώρησε σε αυξήσεις τελών.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε ότι τα τέλη αυξήθηκαν κατά 10,17 ευρώ, από 7,35 σε 17,52 ευρώ, ενώ σημειώθηκε και αύξηση στο τέλος ασφάλειας του αεροδρομίου, από 2,94 σε 3,39 ευρώ.

