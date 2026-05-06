Πάπας Λέων: H Εκκλησία πρέπει να καταγγέλλει το κακό και να διακηρύττει την ειρήνη

Απευθυνόμενος στους πιστούς, κατά την γενική ακρόαση της Τετάρτης στο Βατικανό, ο πάπας Λέων ΙΔ’ αναφέρθηκε στον ρόλο της Εκκλησίας στην σημερινή εποχή.

«Η Εκκλησία ερμηνεύει και διαβάζει, βασιζόμενη στο Ευαγγέλιο, τις εξελίξεις της Ιστορίας, καταγγέλλοντας το κακό σε όλες του τις μορφές και διακηρύττοντας, με λόγια και έργα, την σωτηρία που ο Χριστός θέλει να κάνει πραγματικότητα για όλη την ανθρωπότητα και το Βασίλειό του, που απαρτίζεται από δικαιοσύνη, αγάπη και ειρήνη».

«Η Εκκλησία δεν ευαγγελίζεται τον εαυτό της. Αντιθέτως, όλα πρέπει να αναφέρονται στην σωτηρία του Ιησού», πρόσθεσε ο ποντίφικας.

«Κατά συνέπεια, η Εκκλησία πρέπει και να έχει ξεκάθαρο λόγο, απορρίπτοντας όλα όσα υπονομεύουν την ζωή και εμποδίζουν την ανάπτυξή της, λαμβάνοντας θέση υπέρ των φτωχών, των θυμάτων εκμετάλλευσης, όσων είναι θύματα της βίας και του πολέμου και όλων όσων υποφέρουν, σωματικά και ψυχικά», κατέληξε ο πάπας Πρέβοστ.

