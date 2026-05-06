 Όλες οι ειδήσεις
Eurovision 2026: Που κινείται στοιχηματικά ο Ακύλας με το “Ferto” μετά τη δημοσίευση των πλάνων από την πρόβα;

Το απόγευμα της Τετάρτης είχαμε την ευκαιρία να δούμε μια πρώτη εικόνα, μέσω βίντεο, από την πρόβα που είχε ο Ακύλας στη σκηνή της Eurovision 2026 με το “Ferto” να “ταρακουνάει” την Βιέννη.

Τι γίνεται όμως, όσον αφορά τα στοιχήματα, για τον νεαρό καλλιτέχνη που επιλέχθηκε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον φετινό μουσικό ευρωπαϊκό διαγωνισμό ο οποίος θα διεξαχθεί την Τρίτη 12, την Πέμπτη 14 και το Σάββατο 16 Μαϊου στην Αυστρία;

Σύμφωνα με τις αποδόσεις και τα στατιστικά, λοιπόν, ο Ακύλας παραμένει να φιγουράρει στη δεύτερη θέση με σταθερά ανοδική τάση έχοντας αυτή την ώρα ποσοστό 16% για να μας… “φέρει” τη νίκη.

Σταθερά από πάνω του, βέβαια, βρίσκεται η Φινλανδία η οποία μοιάζει να συγκεντρώνει την πλειοψηφία των προβλέψεων διατηρώντας ποσοστό 31% για να πάρει τη νίκη στην Eurovision 2026.

Σε απόσταση αναπνοής από την Ελλάδα και το “Ferto” του Ακύλα, δε, είναι η Δανία (που συγκεντρώνει ποσοστό 11% για τη νίκη) αλλά και η Αυστραλία με τη Γαλλία (που έχουν ποσοστά 8% και 7%, αντίστοιχα).

Υπενθυμίζεται πως η ελληνική αποστολή θα βρεθεί για πρώτη φορά στη σκηνή του μουσικού ευρωπαϊκού διαγωνισμού την ερχόμενη Τρίτη, 14 Μαϊου 2026, μιας και διαγωνίζεται στον Α’ Ημιτελικό με την ελπίδα να πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο ώστε να δώσει το παρών και στον μεγάλο τελικό.

Πηγή: zappit.gr

Eurovision 2026

