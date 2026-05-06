Νατσιός: Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε σκέψη αντικατάστασης του μαθήματος των Θρησκευτικών

Συνάντηση με την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Σοφία Ζαχαράκη πραγματοποίησε ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ κ. Δημήτρης Νατσιός στο υπουργείο Παιδείας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νίκης, στο επίκεντρο βρέθηκαν ζητήματα που απασχολούν τη σχολική και εκπαιδευτική κοινότητα και τη σύγχρονη οικογένεια, καθώς και οι αγωνίες των γονέων των μαθητών σε όλη την Ελλάδα.

Μετά τη συνάντηση ο πρόεδρος της Νίκης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Μαζί με τον βουλευτή Αχαΐας, κύριο Τσιρώνη είχαμε σήμερα μια ουσιαστική συνάντηση με την υπουργό Παιδείας και τους συνεργάτες της, όπου συζητήσαμε θέματα που αφορούν την Παιδεία και την εκπαίδευση και στις τρεις βαθμίδες.

Η Νίκη δεν παύει να στηρίζει την Παιδεία και να επιμένει ότι, για να ανορθωθεί σήμερα η πατρίδα μας, στη πολύ δύσκολη θέση που βρίσκεται, χρειάζεται κυρίως μια Παιδεία ελληνική, την οποία σήμερα δεν βλέπουμε»