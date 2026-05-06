MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νατσιός: Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε σκέψη αντικατάστασης του μαθήματος των Θρησκευτικών

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συνάντηση με την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Σοφία Ζαχαράκη πραγματοποίησε ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ κ. Δημήτρης Νατσιός στο υπουργείο Παιδείας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νίκης, στο επίκεντρο βρέθηκαν ζητήματα που απασχολούν τη σχολική και εκπαιδευτική κοινότητα και τη σύγχρονη οικογένεια, καθώς και οι αγωνίες των γονέων των μαθητών σε όλη την Ελλάδα.

Μετά τη συνάντηση ο πρόεδρος της Νίκης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Μαζί με τον βουλευτή Αχαΐας, κύριο Τσιρώνη είχαμε σήμερα μια ουσιαστική συνάντηση με την υπουργό Παιδείας και τους συνεργάτες της, όπου συζητήσαμε θέματα που αφορούν την Παιδεία και την εκπαίδευση και στις τρεις βαθμίδες.

Η Νίκη δεν παύει να στηρίζει την Παιδεία και να επιμένει ότι, για να ανορθωθεί σήμερα η πατρίδα μας, στη πολύ δύσκολη θέση που βρίσκεται, χρειάζεται κυρίως μια Παιδεία ελληνική, την οποία σήμερα δεν βλέπουμε»

Δημήτρης Νατσιός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης: Η κυβέρνηση οδηγεί σε διάλυση τους δημοτικούς βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς και τα ΚΔΑΠ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Δολοφονία στην Κρήτη: “Παιδί μου δεν σε γλίτωσα” – Ραγίζουν καρδιές στο σπίτι του 21χρονου Νικήτα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2 ώρες πριν

Εγκαινιάστηκε παρουσία της Λίνας Μενδώνη η 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης και αύριο ανοίγει τις πύλες της

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Τσουκαλάς: Λαϊκισμός είναι να λες διαφορετικά πράγματα κάθε μέρα, να τρομοκρατείς την κοινωνία με προπαγάνδα και να βαφτίζεις πρόοδο την βαθιά οπισθοδρόμηση

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Κλαυδία: Ονειρευόμουν να πάω στη Eurovision από τότε που νίκησε η Έλενα Παπαρίζου, ήμουν τριών ετών

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 8 ώρες πριν

Η ΠΚΜ στη διεθνή τουριστική διοργάνωση “Seniordagen” στη Στοκχόλμη