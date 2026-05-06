Meghan Markle: Επέστρεψε στις ΗΠΑ ο πατέρας της Thomas μετά τον ακρωτηριασμό

Ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά για τον Thomas Markle. Σε ηλικία 81 ετών, ο πατέρας της Meghan Markle επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες ύστερα από αρκετούς μήνες που πέρασε στις Φιλιππίνες, όπου υποβλήθηκε σε μερικό ακρωτηριασμό του αριστερού ποδιού του σε επείγον περιστατικό στο τέλος του 2025.

Την είδηση ανακοίνωσε η μεγαλύτερη κόρη του, Samantha Markle, η οποία εξέφρασε τη χαρά της για την επιστροφή του μέσω του X: «Ο μπαμπάς γύρισε ασφαλής! Είμαι τόσο χαρούμενη! Είναι ένα υπέροχο νέο κεφάλαιο στη ζωή του!»



Σύμφωνα με τη Mirror, ο Thomas Markle επέστρεψε στη χώρα του για να συνεχίσει εξειδικευμένη ιατρική θεραπεία και να τοποθετήσει τεχνητό μέλος. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για τον ίδιο, καθώς ελπίζει να μπορέσει να ξαναπερπατήσει ύστερα από αυτήν τη σοβαρή επέμβαση.

Η ετεροθαλής αδελφή της Meghan Markle δήλωσε σε βρετανικό ταμπλόιντ ότι η απόφαση αυτή ελήφθη ώστε ο πατέρας τους να μπορεί να επωφεληθεί από «τις καλύτερες δυνατές προσθετικές λύσεις», ενώ παράλληλα να βρίσκεται κοντά στην οικογένεια και τους φίλους του.

Λίγους μήνες νωρίτερα, ο πρώην διευθυντής φωτισμού στον κινηματογράφο είχε υποστεί τις συνέπειες ενός σοβαρού θρόμβου αίματος, ο οποίος διέκοψε ξαφνικά την κυκλοφορία στο πόδι του. Ο γιος του, Thomas Markle Jr., είχε τότε περιγράψει στην Daily Mail την επείγουσα φύση της κατάστασης.

«Οι γιατροί δήλωσαν ότι η ζωή του βρισκόταν σε άμεσο κίνδυνο», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι το πόδι του πατέρα του έγινε γρήγορα μπλε και στη συνέχεια μαύρο. Ύστερα από εξετάσεις, οι γιατροί αποφάσισαν να προχωρήσουν σε ακρωτηριασμό κάτω από το γόνατο για να του σώσουν τη ζωή.

Παρά τη δύσκολη σχέση τους εδώ και αρκετά χρόνια, η Meghan Markle είχε επιχειρήσει να επανασυνδεθεί με τον πατέρα της μετά τη χειρουργική επέμβαση, σύμφωνα με τον βρετανικό Τύπο. Τότε, εκπρόσωπος της δούκισσας του Σάσεξ είχε επιβεβαιώσει ότι του είχε στείλει επιστολή. Αν και ο Thomas Markle αρχικά είχε διαψεύσει την πληροφορία, στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε ότι πράγματι μια επιστολή της Meghan είχε φτάσει στα χέρια του.

Κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής του στις Φιλιππίνες, ο Thomas Markle έδωσε αρκετές συνεντεύξεις όπου μιλούσε συγκινημένος για την κατάσταση της υγείας του. Εκφράζοντας ευγνωμοσύνη προς τις ιατρικές ομάδες που τον φρόντισαν, δήλωνε: «Δεν θα ήμουν ζωντανός σήμερα χωρίς τη φροντίδα των υπέροχων γιατρών και νοσηλευτών στις Φιλιππίνες. Μου έσωσαν τη ζωή».

Σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο φαίνεται πως ξαναβρήκε μια ισορροπία. Κατά τη διαμονή του σε κέντρο αποκατάστασης, γνώρισε τη Rio Canedo, μια κατά 35 χρόνια νεότερή του Φιλιππινέζα νοσηλεύτρια, με την οποία ξεκίνησε σχέση. Σε δηλώσεις του στην εφημερίδα Daily Mail τον Μάρτιο, είχε πει: «Δεν περίμενα να ξαναβρώ χαρά και ευτυχία σ’ αυτήν την ηλικία».



Στις 14 Φεβρουαρίου, η Mail on Sunday δημοσίευσε σπάνιες φωτογραφίες του ογδοντάχρονου κατά τη διάρκεια της αποκατάστασής του. Σε μία από αυτές, εμφανίζεται χαμογελαστός στο κρεβάτι του με λουλούδια και σοκολάτες δίπλα του, ενώ σε άλλη ποζάρει σε αναπηρικό αμαξίδιο φορώντας τζιν και μπλε πουκάμισο, με το ακρωτηριασμένο πόδι του καλυμμένο με επίδεσμο.

Ήταν μια συμβολική ημέρα για εκείνον, καθώς είχε τη δυνατότητα να φορέσει «κανονικά» ρούχα για πρώτη φορά μετά την επέμβαση. Παρά τη δοκιμασία, ο πατέρας της Meghan Markle εμφανιζόταν αισιόδοξος για την ανάρρωσή του, δηλώνοντας: «Προσαρμόζομαι αργά και κάνω πολλή φυσιοθεραπεία. Νιώθω πολύ καλά και προοδεύω», ενώ αναγνώριζε ότι έχει ακόμη «πολύ δρόμο» μέχρι να ανακτήσει μεγαλύτερη αυτονομία.

Πηγή: Instyle.gr