Ποια φρούτα φέρνουν την ευτυχία: Τι αποκαλύπτει δεκαετής έρευνα για τη “συνταγή” της καλής διάθεσης

Οι επιστήμονες στρέφουν την προσοχή τους στο πιάτο μας, αναζητώντας τη σύνδεση ανάμεσα στις τροφές που καταναλώνουμε και την ψυχολογική μας ευεξία.

Φρούτα και λαχανικά με έντονα χρώματα φαίνεται πως κρύβουν στο εσωτερικό τους κάτι περισσότερο από απλές βιταμίνες. Κρύβουν το «κλειδί» για μια πιο αισιόδοξη στάση ζωής. Αν και συνήθως εστιάζουμε στη γυμναστική ή στον ύπνο για να βελτιώσουμε τη διάθεσή μας, οι επιστήμονες στρέφουν τώρα την προσοχή τους στο πιάτο μας, αναζητώντας τη σύνδεση ανάμεσα στις τροφές που καταναλώνουμε και την ψυχολογική μας ευεξία.

Πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα υποδηλώνουν ότι ορισμένες φυτικές ενώσεις, ίσως αποτελούν έναν σημαντικό σύμμαχο στην προσπάθειά μας να διατηρήσουμε την ευτυχία και την αισιοδοξία μας σε βάθος χρόνου.

Η σύνδεση της ευεξίας με τη διατροφή

Η ψυχολογική ευεξία, ένα μείγμα ευτυχίας, αισιοδοξίας και αίσθησης σκοπο, δεν αφορά μόνο τη στιγμιαία καλή διάθεση. Συνδέεται άρρηκτα με την καλύτερη σωματική υγεία και τη συνολική ποιότητα ζωής. Παρόλο που η διατροφή δεν αποτελεί «μαγική λύση» για τα ζητήματα ψυχικής υγείας, οι ερευνητές μελετούν πώς ορισμένες τροφές, πλούσιες σε φλαβονοειδή, μπορούν να συμβάλουν στη μακροπρόθεσμη ψυχική ανθεκτικότητα. Τα φλαβονοειδή είναι φυτικές ενώσεις με ισχυρή αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση.

Μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Clinical Nutrition ρίχνει φως σε αυτή τη σύνδεση. Η έρευνα εστιάζει σε τροφές όπως τα μούρα, τα εσπεριδοειδή και το τσάι, αναλύοντας πώς η κατανάλωσή τους μπορεί να στηρίξει την ψυχολογική μας κατάσταση σε βάθος χρόνου.

Πώς διεξήχθη η έρευνα;

Οι ερευνητές άντλησαν δεδομένα από τη διάσημη Μελέτη Υγείας των Νοσηλευτών (Nurses’ Health Study – NHS), η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες για περισσότερες από 120.000 γυναίκες νοσηλεύτριες στις ΗΠΑ. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες και πιο λεπτομερείς έρευνες παγκοσμίως, που παρακολουθεί τον τρόπο ζωής και τις διατροφικές συνήθειες των συμμετεχουσών για δεκαετίες.

Για τη συγκεκριμένη ανάλυση, οι ερευνητές εστίασαν σε δύο βασικούς άξονες ψυχικής υγείας: παρακολούθησαν τα επίπεδα ευτυχίας σε ένα δείγμα 44.000 γυναικών για πάνω από 10 χρόνια, ενώ παράλληλα εξέτασαν την εξέλιξη της αισιοδοξίας σε μια δεύτερη ανάλυση που περιλάμβανε περίπου 37.000 συμμετέχουσες.

Οι συμμετέχουσες συμπλήρωναν αναλυτικά ερωτηματολόγια κάθε τέσσερα χρόνια, επιτρέποντας στους ερευνητές να υπολογίσουν την πρόσληψη φλαβονοειδών από τροφές όπως τα μήλα, τα πορτοκάλια, οι φράουλες και το κόκκινο κρασί. Για να απομονωθεί η επίδραση της διατροφής, λήφθηκαν υπόψη παράγοντες όπως η ηλικία, η άσκηση, το κάπνισμα και η γενική ποιότητα της υγείας τους.

Τα φρούτα που φέρνουν την ευτυχία – Τα ευρήματα της μελέτης

Τα αποτελέσματα έδειξαν μια μέτρια αλλά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα σε μια διατροφή πλούσια σε φλαβονοειδή και τη διατήρηση της ευτυχίας. Οι γυναίκες που κατανάλωναν τις μεγαλύτερες ποσότητες αυτών των τροφών (περίπου τρεις μερίδες την ημέρα) είχαν 3% περισσότερες πιθανότητες να παραμείνουν ευτυχισμένες και 6% περισσότερες πιθανότητες να διατηρήσουν την αισιοδοξία τους σε σύγκριση με εκείνες που είχαν τη χαμηλότερη πρόσληψη.

Ωστόσο, ορισμένες συγκεκριμένες τροφές φάνηκαν να έχουν ακόμη πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα:

Η συστηματική κατανάλωση φράουλας, μύρτιλου (blueberries), μήλων και εσπεριδοειδών συνδέθηκε με 8% έως 16% μεγαλύτερη πιθανότητα διατήρησης της ευεξίας. Ειδικότερα, όσες έτρωγαν πολλές φράουλες εμφάνισαν 8% υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας, ενώ εκείνες που προτιμούσαν τα μύρτιλα ήταν κατά 14% πιο αισιόδοξες. Είναι ενδιαφέρον ότι το τσάι και το κόκκινο κρασί, παρότι πλούσια σε φλαβονοειδή, δεν εμφάνισαν την ίδια ισχυρή σύνδεση. Αυτό ίσως οφείλεται στον τρόπο επεξεργασίας τους ή στο γεγονός ότι η περιεκτικότητά τους σε θρεπτικά συστατικά αλλοιώνεται ανάλογα με τη μέθοδο παρασκευής ή αποθήκευσης.

Περιορισμοί και επισημάνσεις

Παρά τα αισιόδοξα μηνύματα, η μελέτη έχει ορισμένους περιορισμούς. Το δείγμα αποτελούνταν κυρίως από λευκές, μορφωμένες γυναίκες, κάτι που σημαίνει ότι τα αποτελέσματα ίσως δεν αφορούν το ίδιο όλες τις πληθυσμιακές ομάδες. Επίσης, η έρευνα βασίστηκε σε προσωπικές αναφορές των συμμετεχουσών, γεγονός που ενέχει πάντα το ρίσκο ανακριβειών στη μνήμη.

Επιπλέον, η μελέτη δεν μπορεί να αποδείξει σχέση «αιτίας και αποτελέσματος». Είναι πιθανό οι άνθρωποι που νιώθουν ήδη καλύτερα ψυχολογικά να τείνουν να επιλέγουν πιο υγιεινές τροφές, όπως φρούτα, και όχι απαραίτητα το αντίστροφο.

Πώς να εφαρμόσετε τα ευρήματα στην καθημερινότητά σας

Τι σημαίνουν όλα αυτά για εσάς; Η προσθήκη περισσότερων φρούτων και λαχανικών στη διατροφή σας είναι μια απλή και ωφέλιμη κίνηση. Σκεφτείτε το ως μια αμοιβαία κερδισμένη μάχη. Τροφές όπως τα μούρα και τα εσπεριδοειδή ενισχύουν το σώμα σας και ταυτόχρονα μπορεί να σας βοηθήσουν να βλέπετε τη ζωή πιο θετικά.

Φυσικά, η διατροφή είναι μόνο ένα κομμάτι του παζλ. Δεν αντικαθιστά την επαγγελματική θεραπεία ή τη φαρμακευτική αγωγή σε περιπτώσεις κατάθλιψης ή άγχους. Λειτουργεί ως συμπλήρωμα στη συνολική φροντίδα της υγείας σας. Η κεντρική ιδέα είναι η ποικιλία. Μην εστιάζετε σε μία μόνο «υπερτροφή», αλλά γεμίστε το πιάτο σας με διαφορετικά χρώματα. Ένα μπολ βρώμης με μύρτιλα το πρωί, ένα πορτοκάλι για σνακ και μια σαλάτα με σπανάκι στο δείπνο, είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να μεγιστοποιήσετε τα οφέλη των φλαβονοειδών στην καθημερινότητά σας.

Πηγή: iatropedia.gr