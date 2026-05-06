Θεσσαλονίκη: Ελεύθερα μετά τις απολογίες τους πρώην μέλη διοικήσεων του ΟΑΣΘ – Διώκονται για απάτη κατά του Δημοσίου

Εξηγήσεις στην 3η ειδική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης δίνουν πρώην μέλη διοικήσεων του ΟΑΣΘ, εις βάρος των οποίων ασκήθηκε δίωξη για απάτη, από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, κατά του Δημοσίου. Η διαδικασία ξεκίνησε και απολογήθηκαν ήδη πέντε πρόσωπα που αφέθηκαν ελεύθερα άνευ περιοριστικών όρων.

Η δικογραφία που έφτασε στην ανακρίτρια αφορά τη διαχείριση των οικονομικών του Οργανισμού την περίοδο 2003 – 2014 και εστιάζει στα έσοδα από την απόσυρση λεωφορείων ως παλιοσίδερα (σκραπ). Για τα παλιά αυτά λεωφορεία – γύρω στα 400 – ο ΟΑΣΘ εισέπραξε πάνω από 850.000 ευρώ, ποσό, που, σύμφωνα με τη δικογραφία, δεν καταγράφηκε ως έσοδο, αλλά μεταφέρθηκε σε αποθεματικό, αλλοιώνοντας την οικονομική εικόνα του ΟΑΣΘ.

Σύμφωνα με τη δίωξη, αυτό είχε ως αποτέλεσμα να εμφανίζονται μειωμένα τα έσοδα (έναντι των πραγματικών) γεγονός που οδήγησε σε υψηλότερες κρατικές επιχορηγήσεις (αντισταθμιστικές παροχές). Έτσι, φέρεται να προκλήθηκε οικονομική ζημία στο Δημόσιο, όπως περιγράφεται στο κατηγορητήριο. Η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελούσε ένα μέρος της μήνυσης που είχε κατέθεσε το 2018 στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο τότε υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σπίρτζης.

Στο κατηγορητήριο, περιλαμβάνονται, σύμφωνα με πληροφορίες, 12 άτομα- μέλη παλιότερων διοικήσεων του ΟΑΣΘ (άλλα εμπλεκόμενα άτομα έχουν στο μεταξύ αποβιώσει). Όσοι απολογήθηκαν μέχρι στιγμής αρνήθηκαν την κατηγορία περί απάτης, κατ΄ εξακολούθηση, υποστηρίζοντας ότι δεν προέβησαν σε καμία αυθαιρεσία, ακολουθώντας σύννομες διαδικασίες με βάση το θεσμικό πλαίσιο. Οι απολογίες των υπολοίπων προσώπων αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες μέρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ