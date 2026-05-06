Νιώθετε πως έχετε μείνει πίσω; Οι ερωτήσεις που πρέπει να κάνετε στον εαυτό σας για να ξεμπλοκάρετε

Πολλοί άνθρωποι παλεύουν με τα «ορόσημα» που έχουν βάλει στη ζωή τους, καθώς μεγαλώνουν και δεν έχουν καταφέρει να πετύχουν όσα άλλοι συνομήλικοί τους ή οι γονείς τους σε συγκεκριμένες ηλικίες.

Είτε πρόκειται για την αγορά ενός σπιτιού, είτε για την απόκτηση ενός παιδιού, είτε απλώς για την εκπλήρωση των στόχων που οραματίζονταν ως παιδιά, μπορεί να είναι άκρως απογοητευτικό ή αγχωτικό να προχωρούν στη ζωή τους με πιο αργούς ρυθμούς από όσους πίστευαν ότι χρειάζονται.

Η δημιουργός περιεχομένου και ειδικός σε θέματα νοοτροπίας Elisenda Domenjó παροτρύνει τους ανθρώπους που φοβούνται ότι μένουν πίσω να θέσουν στον εαυτό τους τις παρακάτω ερωτήσεις, ώστε να καταλάβουν τι πραγματικά θέλουν, πού βρίσκονται στη ζωή και τι να κάνουν για ξεκολλήσουν από τις αρνητικές σκέψεις.

1. Πώς είναι δυνατόν να είστε πίσω στο ταξίδι σας, όταν το ζείτε πρώτη φορά;

Σε έναν υπερ-ανταγωνιστικό κόσμο, όπου όλοι είναι αντιμέτωποι μεταξύ τους, μπορεί να είναι πολύ εύκολο να αναπτύξουμε άγχη και σκέψεις που υποβιβάζουν τον εαυτό μας.

Είτε πρόκειται για το σχολείο, είτε για τη δουλειά, είτε απλώς για την ύπαρξη στο σπίτι, αυτό το κοινωνικό στερεότυπο αναπαριστάται ως μια μικροσκοπική φωνή στο κεφάλι μας.

«Δεν κάνεις αρκετά. Αποτυγχάνεις. Θα έπρεπε να κάνεις κάτι πιο συναρπαστικό, πιο ικανοποιητικό, πιο επικερδές, πιο παραγωγικό, πιο δραστήριο. Κάτι που να προσφέρει».

Είναι σκέψεις σαν κι αυτές που μας κάνουν να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους άλλους, ενώ παράλληλα νιώθουμε απογοητευμένοι από αυτόν. Πάντα υπάρχει κάποιος μεγαλύτερος, πλουσιότερος ή καλύτερος από εμάς για να συγκρίνουμε, και έτσι ακριβώς αντί να χαρούμε τη ζωή, γινόμαστε θύματα των προσδοκιών των άλλων.

«Ο καθένας έχει τις δικές του εμπειρίες και το ταξίδι του είναι μοναδικό. Η επιτυχία ενός άλλου ατόμου δεν αφαιρεί κάτι από τη δική σας. Είναι μόνο μια υπόδειξη ότι είναι και αυτό δυνατό», λέει σε video της η Tik Toker.

«Σταματήστε να συγκρίνετε τον εαυτό σας με τους άλλους και βρείτε την ικανοποίηση στα πράγματα που σας φωτίζουν. Κάντε ενδοσκόπηση και βγείτε προς τα έξω. Βιώνετε τον κόσμο και τη ζωή για πρώτη φορά, δίπλα σε όλους τους άλλους – η επιτυχία και η ευτυχία είναι αυτό που εσείς ορίζετε».

2. Κι αν όλα καταλήξουν καλύτερα από όσο περιμένατε;

Οι μελέτες της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας για το άγχος αποκαλύπτουν ότι η μεγάλη πλειοψηφία των Αμερικανών ζει με ένα συντριπτικό βάρος άγχους για το μέλλον. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες τύψεις που οι μεγαλύτερες γενιές παραδέχονται ότι έχουν- ξοδεύοντας πολύ χρόνο για να ανησυχούν για το τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον.

«Είναι ευκολότερο να το λες παρά να το κάνεις, αλλά όσο περισσότερο απομακρύνεστε από το άγχος για το μέλλον, τόσο πιο εύκολο είναι να δημιουργήσετε τη ζωή που θέλετε στην παρούσα στιγμή. Ποτέ δεν ξέρετε τι πρόκειται να συμβεί την επόμενη μέρα, εβδομάδα, μήνα, χρόνο. Μην αφήνετε τις εμπειρίες, τις συνδέσεις και την ομορφιά των σημερινών στιγμών να βαρύνουν κάτω από το άγχος του μέλλοντος».

3. Θα διστάζατε αν ξέρατε ότι δεν θα αποτύχετε;

Ποια είναι τα μεγαλύτερα, πιο τρελά και πιο αδιανόητα όνειρά σας; Ίσως είναι να γράψετε ένα βιβλίο, να ταξιδέψετε στο εξωτερικό ή να ερωτευτείτε. Να κάνετε αίτηση για μια νέα απομακρυσμένη δουλειά; Να επιστρέψετε στο πανεπιστήμιο; Να μετακομίσετε σε άλλη πολιτεία;

Αν σκέφτεστε τις προσδοκίες και τις βλέψεις σας για το μέλλον, πιθανότατα σας έχουν ήδη θολώσει η ανασφάλεια και οι δικαιολογίες για τους λόγους για τους οποίους δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν.

Τι θα γινόταν όμως αν μπορούσατε να πραγματοποιήσετε οποιοδήποτε από τα όνειρά σας, γνωρίζοντας ότι δεν θα αποτύχετε; Θα παραμερίζατε την αμφισβήτηση και θα το κυνηγούσατε, σωστά;

«Αντί να αφήσετε τον φόβο της απόρριψης ή της αποτυχίας να σας κυριεύσει βάλτε στόχους και κυνηγήστε τους. Αν δεν προσπαθήσετε τώρα, ποιος μπορεί να πει ότι τα όνειρά σας δεν θα είχαν γίνει πραγματικότητα; Σταματήστε να αποφεύγετε τα πράγματα στα οποία φοβάστε ότι μπορεί να αποτύχετε και αντίθετα δεχτείτε την πιθανότητα με ανοιχτές αγκάλες – θα εκπλαγείτε από το τι είδους πόρτες μπορεί να ανοίξουν μπροστά σας. Άλλωστε, καλύτερα να δοκιμάσετε κάτι παρά να μείνετε με την απορία της δοκιμής».

4. Αν όχι τώρα πότε;

Κι αν όχι εσείς ποιος; Ερωτήματα που σίγουρα σας έχουν περάσει από το μυαλό, αλλά δεν καταφέρατε να απαντήσετε. «Δώστε στον εαυτό σας τη δυνατότητα να πετύχει τα πράγματα στον δικό του ρυθμό. Η σύγκριση με τους άλλους γίνεται βραχνά σήμερα, αλλά κανείς άλλος δεν είναι σαν εσάς – δεν έχει το ίδιο υπόβαθρο, την ίδια εμπειρία ή τις ίδιες σκέψεις. Φυσικά, οι ζωές σας δεν πρόκειται να ευθυγραμμιστούν απόλυτα με κανενός.

Αφιερώστε χρόνο για να γνωρίσετε ποιοι είστε, τι αγαπάτε, τι σας φωτίζει και τι θέλετε από τη ζωή. Μόλις έχετε μια βασική κατανόηση όλων αυτών των πραγμάτων, βγείτε έξω και ζήστε».

5. Πότε θα συνειδητοποιήσετε ότι δεν είστε ο ίδιος άνθρωπος που ήσασταν μερικά χρόνια πριν;

Συγκρίνετε διαρκώς τον εαυτό σας με μια παρελθοντική εκδοχή αυτού που ήσασταν κάποτε; Κοιτάζοντας φωτογραφίες από χρόνια πριν, βρίσκετε τον εαυτό σας να ξαναμπαίνει σε μια διάθεση απογοήτευσης και δυσαρέσκειας, νοσταλγώντας το σώμα, τη νοημοσύνη ή ακόμα και την ολοκλήρωση του προηγούμενου εαυτού σας;

Η TikToker προτείνει να αναγνωρίσετε ότι σήμερα δεν είστε το πρόσωπο που ήσασταν πριν από δέκα, είκοσι ή και πέντε χρόνια, και αυτό είναι αποδεκτό. «Οι άνθρωποι αλλάζουν και μεγαλώνουν, και αυτή η γνώση θα πρέπει να είναι ενθαρρυντική. Είστε το αποκορύφωμα του ατόμου που ήσασταν κάποτε και όλης της σοφίας που αποκτήσατε στην πορεία των χρόνων για να φτάσετε εδώ που είστε σήμερα».

