Θεσσαλονίκη: Σενάριο πολλαπλής κρίσης στο “Παπαγεωργίου” με σεισμό, φωτιά και εκκένωση – Δείτε βίντεο

Συνθήκες υψηλής πίεσης και ταυτόχρονων απειλών προσομοιώθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στο πλαίσιο οργανωμένης άσκησης που σχεδιάστηκε για να ελέγξει την αντοχή των μηχανισμών αντίδρασης σε ένα πολυπαραγοντικό συμβάν. Το σενάριο εκκινεί με ισχυρή σεισμική δόνηση που επηρεάζει τη λειτουργικότητα επιμέρους υποδομών, προκαλώντας διακοπές σε κρίσιμα συστήματα και δημιουργώντας περιβάλλον αβεβαιότητας στο εσωτερικό των κλινικών.

Στο άμεσο επακόλουθο της δόνησης, τεχνική δυσλειτουργία σε χώρο υποστήριξης κλινικής οδηγεί σε εκδήλωση καπνού, με ταχεία επιδείνωση των συνθηκών λόγω περιορισμένης ορατότητας και επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας. Η εξέλιξη αυτή ενεργοποιεί το σύνολο των πρωτοκόλλων διαχείρισης συμβάντων, με την κινητοποίηση της εσωτερικής ομάδας πυρασφάλειας και την ταυτόχρονη ειδοποίηση των εξωτερικών συνεργαζόμενων φορέων.

Η πρώτη φάση της απόκρισης επικεντρώνεται στον περιορισμό της εστίας και στη διασφάλιση των ζωτικών λειτουργιών των ασθενών. Η παρέμβαση της ομάδας πυρασφάλειας πραγματοποιείται σε συνθήκες μειωμένης ορατότητας, με χρήση κατάλληλου εξοπλισμού και στόχο την ταχεία κατάσβεση χωρίς περαιτέρω διασπορά. Παράλληλα, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ενεργοποιεί οργανωμένο σχέδιο εκκένωσης, βασισμένο σε ιεράρχηση προτεραιοτήτων.

Η απομάκρυνση των ασθενών εξελίσσεται σε διακριτά στάδια. Αρχικά μετακινούνται όσοι έχουν πλήρη κινητικότητα, με καθοδηγούμενη έξοδο προς προκαθορισμένα σημεία ασφαλείας. Ακολουθούν ασθενείς που απαιτούν υποστήριξη, με χρήση τροχήλατων καθισμάτων και συνεχή παρακολούθηση της κατάστασής τους κατά τη μεταφορά. Η πλέον απαιτητική φάση αφορά περιστατικά βαριάς νοσηρότητας, όπου η μετακίνηση πραγματοποιείται με φορεία και συνοδό ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της υποστήριξης χωρίς διακοπή.

Εκτός των κτιριακών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου, αναπτύσσεται πλήρως λειτουργικός χώρος προσωρινής υποδοχής. Δημιουργούνται ζώνες διαλογής, παρακολούθησης και παροχής βασικής φροντίδας, ενώ εγκαθίσταται εξοπλισμός για την κάλυψη αναγκών σε ηλεκτροδότηση, υδροδότηση και ιατρικά αέρια. Η οργάνωση βασίζεται σε σαφή κατανομή ρόλων, με ομάδες που αναλαμβάνουν την καταγραφή των ασθενών, την τεχνική υποστήριξη, τη διαχείριση ροών και την ασφάλεια του χώρου.

Η άσκηση εκτυλίσσεται σε πραγματικό χρόνο και διαρκεί περίπου 120 λεπτά, κατά τη διάρκεια των οποίων ενεργοποιούνται τα εγκεκριμένα επιχειρησιακά σχέδια αντιμετώπισης κρίσεων. Στη διαδικασία συμμετέχουν, πέραν του προσωπικού του νοσοκομείου, το ΕΚΑΒ, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Ελληνική Αστυνομία, υπό τον συντονισμό του Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας. Η διαλειτουργικότητα των φορέων αποτελεί βασικό αντικείμενο αξιολόγησης, καθώς η αποτελεσματική συνεργασία κρίνεται καθοριστική σε πραγματικές συνθήκες.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της προσομοίωσης, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη ροή πληροφοριών και στη λήψη αποφάσεων σε επιχειρησιακό επίπεδο. Τα δεδομένα από το πεδίο μεταφέρονται σε πραγματικό χρόνο προς τα κέντρα συντονισμού, επιτρέποντας την προσαρμογή των ενεργειών ανάλογα με την εξέλιξη του συμβάντος. Παράλληλα, ελέγχονται στην πράξη κρίσιμες παράμετροι όπως η αποτελεσματικότητα των συστημάτων πυροπροστασίας, η ταχύτητα εκκένωσης και η διαχείριση ευάλωτων ασθενών. Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης, ακολουθεί αναλυτική διαδικασία αποτίμησης, κατά την οποία καταγράφονται με ακρίβεια όλα τα στάδια της απόκρισης. Εντοπίζονται σημεία που χρήζουν βελτίωσης και διατυπώνονται προτάσεις για την ενίσχυση των διαδικασιών, με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Η συνολική εικόνα που προκύπτει από την εφαρμογή του σεναρίου στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου επιβεβαιώνει ότι η αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων δεν αποτελεί θεωρητική προσέγγιση, αλλά αποτέλεσμα συστηματικής εκπαίδευσης, επαναλαμβανόμενων δοκιμών και διαρκούς αξιολόγησης σε ρεαλιστικές συνθήκες.

