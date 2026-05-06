Πρώην εργαζόμενος σε αθλητικό κλαμπ στο Πόρτλαντ εισέβαλε με αυτοκίνητο γεμάτο εκρηκτικά μετά την απόλυσή του – Δείτε βίντεο

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου (2/5) στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, όταν ένας 45χρονος άνδρας εισέβαλε με αυτοκίνητο γεμάτο εκρηκτικά στο αθλητικό κλαμπ όπου εργαζόταν στο παρελθόν, μετά την απόλυσή του, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη και εκτεταμένες καταστροφές.

Ο δράστης ταυτοποιήθηκε ως ο Μπρους Γουίτμαν, πρώην μπάρμαν του «Multnomah Athletic Club». Ο 45χρονος σκοτώθηκε ακαριαία όταν το όχημα που οδηγούσε εξερράγη μέσα στο λόμπι του κτηρίου, λίγο πριν από τις 3 τα ξημερώματα.

Η στιγμή που εισβάλει με το ΙΧ του

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή που ένα μαύρο Nissan πλησιάζει την είσοδο του κέντρου και πέφτει με δύναμη πάνω στις γυάλινες πόρτες, εισβάλλοντας στο εσωτερικό του κτιρίου. Το υλικό σταματά λίγο πριν από την έκρηξη, η οποία άφησε πίσω της εικόνες ολοκληρωτικής καταστροφής και ζημιές εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με τις Αρχές, το όχημα ήταν φορτωμένο με φιάλες προπανίου και αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο 45χρονος είχε νοικιάσει το αυτοκίνητο λίγες ώρες πριν από την επίθεση.

Παρά τη σφοδρότητα της έκρηξης, δεν υπήρξαν άλλοι τραυματισμοί, καθώς το κτίριο ήταν σχεδόν άδειο εκείνη την ώρα.

Η μητέρα του δράστη δήλωσε στην εφημερίδα «The Oregonian» ότι ο γιος της αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας και είχε διαγνωστεί πρόσφατα με διπολική διαταραχή και σχιζοφρένεια. Όπως αποκάλυψε, η απόλυσή του από το MAC πριν από αρκετά χρόνια τον είχε επηρεάσει βαθιά και αποτελούσε μόνιμη πηγή θυμού για εκείνον.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, ο 45χρονος είχε αναπτύξει «βίαιη εμμονή» με το κέντρο και τα μέλη του, ενώ στο παρελθόν είχε εμφανιστεί έξω από σπίτια ανθρώπων που σχετίζονταν με το κλαμπ εκτοξεύοντας απειλές.

Η ανησυχητική συμπεριφορά του είχε οδηγήσει ακόμη και γείτονές του να ζητήσουν από την οικογένειά του να λάβει ψυχιατρική βοήθεια, ενώ τον Φεβρουάριο είχε μεταφερθεί σε μονάδα ψυχικής υγείας μετά από απόπειρα αυτοκτονίας.

Όπως αναφέρει η New York Post το «Multnomah Athletic Club», ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά αθλητικά και κοινωνικά κέντρα στις ΗΠΑ με περισσότερα από 21.000 μέλη, παραμένει κλειστό επ’ αόριστον λόγω των εκτεταμένων ζημιών που προκάλεσε η έκρηξη.