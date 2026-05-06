MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Πρώην εργαζόμενος σε αθλητικό κλαμπ στο Πόρτλαντ εισέβαλε με αυτοκίνητο γεμάτο εκρηκτικά μετά την απόλυσή του – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου (2/5) στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, όταν ένας 45χρονος άνδρας εισέβαλε με αυτοκίνητο γεμάτο εκρηκτικά στο αθλητικό κλαμπ όπου εργαζόταν στο παρελθόν, μετά την απόλυσή του, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη και εκτεταμένες καταστροφές.

Ο δράστης ταυτοποιήθηκε ως ο Μπρους Γουίτμαν, πρώην μπάρμαν του «Multnomah Athletic Club». Ο 45χρονος σκοτώθηκε ακαριαία όταν το όχημα που οδηγούσε εξερράγη μέσα στο λόμπι του κτηρίου, λίγο πριν από τις 3 τα ξημερώματα.

Η στιγμή που εισβάλει με το ΙΧ του

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή που ένα μαύρο Nissan πλησιάζει την είσοδο του κέντρου και πέφτει με δύναμη πάνω στις γυάλινες πόρτες, εισβάλλοντας στο εσωτερικό του κτιρίου. Το υλικό σταματά λίγο πριν από την έκρηξη, η οποία άφησε πίσω της εικόνες ολοκληρωτικής καταστροφής και ζημιές εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με τις Αρχές, το όχημα ήταν φορτωμένο με φιάλες προπανίου και αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο 45χρονος είχε νοικιάσει το αυτοκίνητο λίγες ώρες πριν από την επίθεση.

Παρά τη σφοδρότητα της έκρηξης, δεν υπήρξαν άλλοι τραυματισμοί, καθώς το κτίριο ήταν σχεδόν άδειο εκείνη την ώρα.

Η μητέρα του δράστη δήλωσε στην εφημερίδα «The Oregonian» ότι ο γιος της αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας και είχε διαγνωστεί πρόσφατα με διπολική διαταραχή και σχιζοφρένεια. Όπως αποκάλυψε, η απόλυσή του από το MAC πριν από αρκετά χρόνια τον είχε επηρεάσει βαθιά και αποτελούσε μόνιμη πηγή θυμού για εκείνον.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, ο 45χρονος είχε αναπτύξει «βίαιη εμμονή» με το κέντρο και τα μέλη του, ενώ στο παρελθόν είχε εμφανιστεί έξω από σπίτια ανθρώπων που σχετίζονταν με το κλαμπ εκτοξεύοντας απειλές.

Η ανησυχητική συμπεριφορά του είχε οδηγήσει ακόμη και γείτονές του να ζητήσουν από την οικογένειά του να λάβει ψυχιατρική βοήθεια, ενώ τον Φεβρουάριο είχε μεταφερθεί σε μονάδα ψυχικής υγείας μετά από απόπειρα αυτοκτονίας.

Όπως αναφέρει η New York Post το «Multnomah Athletic Club», ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά αθλητικά και κοινωνικά κέντρα στις ΗΠΑ με περισσότερα από 21.000 μέλη, παραμένει κλειστό επ’ αόριστον λόγω των εκτεταμένων ζημιών που προκάλεσε η έκρηξη.

ΗΠΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Τραμπ: Αν επιστρέψουμε στον πόλεμο κατά του Ιράν, θα χρειαστούν 2-3 εβδομάδες για να ολοκληρωθεί

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Σοκ στο Ηράκλειο: Δολοφόνησε τον οδηγό που είχε σκοτώσει σε τροχαίο τον γιο του

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

Μαρτυρία από 16χρονο κορίτσι για τον ντελιβερά με τις πέτρες: “Με τύφλωσαν φώτα και με πέτυχε η πέτρα στον θώρακα”

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Εργασίες τοποθέτησης στηθαίων από σήμερα στην ΕΟ Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Χριστίνα Μπόμπα: Aυτό που με βοήθησε πάρα πολύ ήταν ότι πήγα από το μηδέν στο ένα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Σοβαρός τραυματισμός γυναίκας στη Ζάκυνθο: Έπεσε με το μηχανάκι σε τρύπα οπτικής ίνας – Δείτε βίντεο