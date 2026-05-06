Σπάνιο βίντεο: Η πρώτη -και μοναδική- φορά που ο Μάικλ Τζάκσον πήγε για ψώνια σε σούπερ μάρκετ

Με αφορμή την προβολή της ταινίας «Μάικλ» (Michael) για τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον,το διαδίκτυο έχει κατακλυστεί με βίντεο από παλιές εμφανίσεις και συνεντεύξεις του «βασιλιά της ποπ».

Σε ένα από αυτά τα σπάνια βίντεο, ο Μάικλ Τζάκσον (Michael Jackson) μιλάει στην κάμερα για την μοναδική φορά που πήγε για ψώνια σε σούπερ μάρκετ, σα να ήταν ένας απλός άνθρωπος.



Το 2003 ο εμβληματικός καλλιτέχνης, που ζούσε ουσιαστικά αποκομμένος από τον κόσμο στο ράντζο του, την Neverland, εξομολογήθηκε σε έναν φίλο του ότι το όνειρό του ήταν να πάει σε ένα σούπερ μάρκετ, να ψωνίσει σαν ένας « κανονικός» άνθρωπος.

Αυτός ο φίλος ήταν ιδιοκτήτης ενός σούπερ μάρκετ ο οποίος το έκλεισε για το κοινό αλλά έβαλε φίλους και υπαλλήλους να κάνουν ότι ψωνίζουν, ώστε ο MJ να νιώσει πραγματικά ότι έκανε ψώνια.

«Είδα για λίγο πως είναι ο πραγματικός κόσμος»

Στα πλάνα φαίνεται ο Μάικλ Τζάκσον να γυρνάει με το καρότσι του στους διαδρόμους, να περιεργάζεται τα προϊόντα στα ράφια, να πιάνει τα πορτοκάλια στο μανάβικο του καταστήματος και να κάνει πλάκες με τους «κομπάρσους» πελάτες – ανάμεσά τους αναγνώρισε αργότερα και την νταντά που τον μεγάλωσε – την κυρία με το μπλε παλτό.

«Αυτή η εμπειρία μου έδωσε την ευκαιρία να δω, από την πλευρά μου, πώς είναι ο πραγματικός κόσμος, παρόλο που δεν ήταν αληθινά ψώνια» είχε εξομολογηθεί σε παλιά συνέντευξή του ο μοναδικός καλλιτέχνης φαινόμενο.

Ο φίλος του, ιδιοκτήτης του σούπερ μάρκετ είχε φροντίσει τα πάντα, ώστε ο Μάικλ να αισθανθεί άνετα: είχε βάλει στο σταντ με τα περιοδικά ένα εξώφυλλο της φίλης του, Ελίζαμπεθ Τέιλορ, ενώ από τα ηχεία έπαιζαν διασκευές των δικών του τραγουδιών.

Σπάει ταμεία το Michael

Παρά τις αρνητικές κριτικές, η ταινία Michael καταγράφει σημαντική εμπορική επιτυχία, με ρεκόρ εισπράξεων.

Εκαττομύρια άνθρωποι, θαυμαστές του Μάικλ Τζάκσον, όλων των ηλικιών, γεμίζουν τις αίθουσες σε όλο τον κόσμο, για να δουν την ζωή του «βασιλιά της ποπ» , από τα παιδικά του χρόνια και την καριέρα του στους Jackson 5 έως την κορυφή της παγκόσμιας δόξας.

Η βιογραφική ταινία «Michael» για τον Μάικλ Τζάκσον σημείωσε ιστορικό ρεκόρ, κάνοντας το καλύτερο άνοιγμα όλων των εποχών για μουσική βιογραφία, με έσοδα που ξεπέρασαν τα 217 εκατομμύρια παγκοσμίως (εκ των οποίων 97 εκατ. στη Βόρεια Αμερική) μόνο κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής της, στα τέλη Απριλίου.

Un hombre que jamás había vivido.



En 2003 Michael Jackson le contó a un amigo que su sueño era ir a un supermercado a comprar como alguien normal. Ese amigo era dueño de un supermercado, lo cerró y recreo toda la experiencia para que MJ sienta que era ir de compras. pic.twitter.com/7g5FAzvuCU — Poirot (@Argenpoirot) May 6, 2026

Πηγή: iefimerida.gr