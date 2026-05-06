Κτηνωδία στην Κόρινθο: Ακρωτηρίασαν και εγκατέλειψαν σκύλο κοντά σε εκκλησία – Σκληρές εικόνες

Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται ένας σκύλος, τον οποίο άγνωστοι ακρωτηρίασαν και εγκατέλειψαν άγρια κακοποιημένο κοντά σε εκκλησία, στην Κόρινθο.

Το άτυχο ζώο, ράτσας cane corso, εντοπίστηκε από περαστικούς βαριά τραυματισμένο, κοντά στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη, στην κοινότητα της Καλλιθέας.

Ο σκύλος βρέθηκε σε τραγική κατάσταση, με σοβαρό τραυματισμό στο ένα πόδι που φέρει ακρωτηριασμό, πιθανότατα από αιχμηρό αντικείμενο.

Παράλληλα, η ουρά του ήταν κομμένη από παλαιότερο χρόνο και ήδη μολυσμένη, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την ήδη κρίσιμη εικόνα της υγείας του.

Δείτε βίντεο – Προσοχή σκληρές εικόνες!

Είχαν προσπαθήσει να του κόψουν το πόδι από πιο ψηλά

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας και υπεύθυνο του δήμου Κορινθίων για τα ζώα, Γιώργο Ρουμελιώτη, οι άγνωστοι δράστες φαίνεται να προσπάθησαν αρχικά να του κόψουν το πόδι σε υψηλότερο σημείο, πιθανόν με μπαλτά, χωρίς να το καταφέρουν, με αποτέλεσμα ο ακρωτηριασμός να πραγματοποιηθεί τελικά χαμηλότερα.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα dmnews.gr, εθελοντές φρόντισαν για τη μεταφορά του ζώου σε κτηνιατρική μονάδα, όπου ο σκύλος νοσηλεύεται υπό συνεχή παρακολούθηση, με τους κτηνιάτρους να δίνουν μάχη για τη σταθεροποίηση της κατάστασής του.

Μάλιστα, για να μπορέσει το ζώο να μετακινηθεί με ασφάλεια, καθώς έκλαιγε και υπέφερε από τους τραυματισμούς, του επάλειψαν τις πληγές με αναισθητική κρέμα.

Έκκληση για πληροφορίες

Αυτή τη στιγμή ο σκύλος δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή και χρειάζεται συνεχή φροντίδα και αποκατάσταση.

Παράλληλα, γίνεται έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι για το περιστατικό ή για τον πιθανό ιδιοκτήτη του ζώου να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές, ώστε να διερευνηθεί η υπόθεση και να διαλευκανθούν οι συνθήκες.

Εφόσον σταθεροποιηθεί η κατάσταση της υγείας του, στόχος είναι να βρεθεί μια υπεύθυνη οικογένεια για υιοθεσία, ώστε να ζήσει μακριά από τη φρίκη που βίωσε, καθώς το καταφύγιο ζώων στην Κόρινθο δεν είναι έτοιμο για λειτουργία.