Eνταση στο δημαρχείο Βόλου μετά από εισβολή φοιτητών σε ημερίδα – Δείτε βίντεο

Ένταση σημειώθηκε στο δημαρχείο Βόλου όταν φοιτητές εισέβαλαν στον χώρο και διέκοψαν, πριν ακόμη ξεκινήσει, ημερίδα με θέμα «Έξυπνη Γεωργία και Καινοτομία: Η Νέα Εποχή στον Αγροτικό Τομέα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φοιτητές που δραστηριοποιούνται στον χώρο της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς εισήλθαν στην αίθουσα εκδηλώσεων, όπου επρόκειτο να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση που διοργανώνει ο Φοιτητικός Σύλλογος του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Οι διαδηλωτές άρχισαν να φωνάζουν, πέταξαν τρικάκια και έγραψαν υβριστικά συνθήματα στους τοίχους μέσα στην αίθουσα εκδηλώσεων του δημαρχείου αλλά και στον διάδρομο.



Σύμφωνα με το taxydromos.gr στην συνέχεια μετέβησαν στην είσοδο του κτιρίου και σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, απέτρεπαν την είσοδο σε όποιον θέλει να παρακολουθήσει την ημερίδα. Στο σημείο έχει κληθεί η αστυνομία.

Δήμος Βόλου: «Αήθη και επονείδιστη πράξη»

Έντονη αντίδραση της Δημοτικής Αρχής Βόλου προκάλεσαν περιστατικά βανδαλισμού που σημειώθηκαν στη μεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου, κατά τη διάρκεια φοιτητικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε έπειτα από σχετική παραχώρηση του χώρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Βόλου, ομάδα ατόμων προχώρησε σε αναγραφή συνθημάτων και ρύπανση του χώρου, προκαλώντας φθορές στη δημοτική περιουσία. Η Δημοτική Αρχή καταδικάζει το περιστατικό, κάνοντας λόγο για «αήθη και επονείδιστη πράξη» που, όπως επισημαίνει, δεν δείχνει σεβασμό ούτε προς τον χώρο ούτε προς τους πολίτες.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι οι συγκεκριμένες ενέργειες αλλοιώνουν τον χαρακτήρα ενός δημόσιου χώρου που ανήκει σε όλους τους δημότες, ενώ γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη συμπεριφορά των δραστών, τους οποίους ο Δήμος χαρακτηρίζει ως εκφραστές αντικοινωνικής νοοτροπίας.

Παράλληλα, ο Δήμος Βόλου απευθύνει κάλεσμα προς τους πολίτες, τους τοπικούς φορείς και τις δημοτικές παρατάξεις να καταδικάσουν το περιστατικό και να αντιδράσουν απέναντι σε ανάλογες πρακτικές βανδαλισμού δημόσιων χώρων.