MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Αρκούδες επιτέθηκαν σε δύο τουρίστριες στο Εθνικό Πάρκο Yellowstone

|
THESTIVAL TEAM

Επίθεση από αρκούδες δέχθηκαν δύο τουρίστες, οι οποίες βρισκόταν στο Εθνικό Πάρκο Yellowstone, σε μία από τις πιο δημοφιλείς διαδρομές, ανέφερε το Associated Press, επικαλούμενο επίσημη δήλωση της Υπηρεσίας Εθνικού Πάρκου των ΗΠΑ.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη ενδελεχής έρευνα για το περιστατικό για να διαπιστωθούν όλες οι συνθήκες αυτής της «συνάντησης».

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των επισκεπτών, η διοίκηση του πάρκου αποφάσισε να κλείσει προσωρινά αρκετά μονοπάτια πεζοπορίας και αντικείμενα μέχρι το τέλος των ανακριτικών μέτρων.

Το τμήμα τόνισε ότι αυτό είναι το πρώτο περιστατικό με επίθεση αρκούδας στο Yellowstone το τρέχον 2026. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, μόνο μία τέτοια περίπτωση καταγράφηκε το 2025. Οι υπεύθυνοι του πάρκου υπενθύμισαν επίσης ότι το τελευταίο θανατηφόρο περιστατικό στην περιοχή σημειώθηκε το 2015.

Συνιστάται στους τουρίστες να ακολουθούν τους κανόνες απόστασης όταν συναντώνται με εκπροσώπους της πανίδας και να χρησιμοποιούν ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό, όπως σπρέι κατά των αρκούδων.

Πηγή: newsbomb.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 41 δευτερόλεπτα πριν

Σπάνιο βίντεο: Η πρώτη -και μοναδική- φορά που ο Μάικλ Τζάκσον πήγε για ψώνια σε σούπερ μάρκετ

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Ισπανία: Πρόστιμα έως 500.000 ευρώ σε εστιατόρια για τα περισσεύματα φαγητού

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Αδιανόητη κτηνωδία στη Σάμο: Έσπασαν το κρανίο, τη γνάθο και τη λεκάνη ηλικιωμένου σκύλου – Ζητούν πληροφορίες για τον δράστη

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Παράνομο γηροκομείο στους Αμπελόκηπους: Εξαγοράσιμη ποινή 18 μηνών επέβαλε το Αυτόφωρο στην 72χρονη ιδιοκτήτρια

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Βουλή: Την άρση ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου εισηγείται, ομοφώνως, η επιτροπή Δεοντολογίας

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Κρούσμα χανταϊού και στην Ελβετία: Άνδρας που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο νοσηλεύεται στη Ζυρίχη