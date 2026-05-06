MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Πολωνία: Η υπηρεσία πληροφοριών διαπιστώνει “πρωτοφανή αύξηση” υβριδικών επιθέσεων, κυρίως από τη Ρωσία

|
THESTIVAL TEAM

Η Πολωνία γνωρίζει από το 2024 μια “πρωτοφανή αύξηση” των υβριδικών επιθέσεων κατά της ασφάλειάς της, κυρίως από τον Ρώσο γείτονά της, προειδοποίησε η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας της χώρας (ABW), σε έκθεση που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα.
Πρόκειται για την πρώτη έκθεση δραστηριοτήτων της ABW που δημοσιοποιείται από το 2014, σε αυτή τη χώρα του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, που γειτνιάζει με τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ, την Ουκρανία και τη Λευκορωσία.

Η πιο μεγάλη αύξηση αγγίζει τις υποθέσεις κατασκοπείας, με συνολικά 69 έρευνες να διενεργούνται τα τελευταία δύο χρόνια, δηλαδή όσες καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια των τριών προηγουμένων δεκαετιών συνολικά.

Το 2025, 48 νέες υποθέσεις ερευνώνταν, έναντι 21 το 2024, ενώ ο ετήσιος μέσος όρος ήταν πέντε περιπτώσεις πριν από την ευρείας κλίμακας ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, σύμφωνα με το κείμενο που δημοσιεύεται στον επίσημο ιστότοπο της ABW.

Εδώ και τέσσερα χρόνια, κατηγορίες για κατασκοπεία έχουν απαγγελθεί σε βάρος 82 ανθρώπων στην Πολωνία, εκ των οποίων 62 έχουν τεθεί υπό κράτηση.

Οι πολωνικές υπηρεσίες επισημαίνουν “την πιο σοβαρή πρόκληση” ενεργειών δολιοφθοράς “που υπαγορεύουν και οργανώνουν οι ρωσικές ειδικές υπηρεσίες”, και έχουν στόχο κυρίως στρατιωτικές εγκαταστάσεις, κρίσιμες υποδομές δημόσια κτίρια όπως και χώρους που συνδέονται με την οργάνωση της υποστήριξης στην εμπόλεμη Ουκρανία.

Σύμφωνα με την ABW, οι ρωσικές υπηρεσίες “αλλάζουν μονίμως τους επιχειρησιακούς τους τρόπους και αναπτύσσουν τα εργαλεία που χρησιμοποιούν στις υβριδικές επιχειρήσεις”, στρεφόμενες απροκάλυπτα σε μεσάζοντες που στρατολογούνται μέσω διαδικτύου που μερικές φορές πληρώνονται με κρυπτονομίσματα ή σε οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα.

Από την πλευρά της η Λευκορωσία, σύμμαχος της Ρωσίας, συνεχίζει δραστηριότητες διείσδυσης, κυρίως εντός των κοινοτήτων εξόριστων αντικαθεστωτικών, ενώ η Κίνα, η οποία επίσης αναφέρεται στην έκθεση, προτιμά στρατηγικές οικονομικής και πολιτικής επιρροής.

Πολωνία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Η Αυστραλία θα δημιουργήσει απόθεμα ενός δισεκατομμυρίου λίτρων καυσίμων ως άμυνα για την ενεργειακή κρίση

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Η Βαλέρια Κουρούπη φόρεσε μοβ μπικίνι και πήγε στην παραλία – Το άλμπουμ των διακοπών της στη Μύκονο

ΖΩΔΙΑ 22 ώρες πριν

Τέλος στα δύσκολα για αυτό το ζώδιο – Κλείνει ένας κύκλος 7 ετών και έρχονται τα καλύτερα

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Πέθανε ο ιδρυτής του CNN, Τεντ Τέρνερ

MEDIA NEWS 23 ώρες πριν

Μαρία Μπεκατώρου – Το δώρο της παίκτριας στο The Chase που τη συγκίνησε: Ήταν πολύ σπουδαίο για μένα

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Κρήτη: Eνώπιον του εισαγγελέα oδηγείται σήμερα ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας 21χρονου