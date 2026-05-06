Οι αμερικανικές δυνάμεις εξουδετέρωσαν ιρανικό πλοίο που επιχείρησε να σπάσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών

Ο αμερικανικός στρατός άνοιξε πυρ εναντίον ενός δεξαμενόπλοιου με ιρανική σημαία, το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, με στόχο να αχρηστεύσει το σύστημα πλοήγησής του.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις που επιχειρούν στον Κόλπο επέβαλαν τα μέτρα αποκλεισμού, εξουδετερώνοντας ένα δεξαμενόπλοιο κενό φορτίου, με ιρανική σημαία, το οποίο επιχειρούσε να πλεύσει προς ιρανικό λιμάνι στις 9.00 ώρα Ουάσινγκτον (16.00 ώρα Ελλάδας), ανέφερε η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom) σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

«Αφού το πλήρωμα του Hasna δεν συμμορφώθηκε με τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις, οι αμερικανικές δυνάμεις εξουδετέρωσαν το πηδάλιό του με πυρά» από αεροσκάφος που απογειώθηκε από το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν», πρόσθεσε. Το Hasna «δεν κατευθύνεται πλέον προς το Ιράν», σύμφωνα με τη Centcom.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που οι ΗΠΑ επεμβαίνουν για να εξουδετερώσουν ιρανικό εμπορικό πλοίο που επιχειρεί να σπάσει τον αποκλεισμό τον οποίο επέβαλαν στις 13 Απριλίου, αφού έληξε άκαρπος ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Στις 19 Απριλίου έβαλαν στο στόχαστρο το μηχανοστάσιο του πλοίου Touska, αφού προηγουμένως διέταξαν το πλήρωμα να το εγκαταλείψει.

Αν και ο αποκλεισμός των λιμανιών συνεχίζεται, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι διακόπτεται η αμερικανική «Επιχείρηση Ελευθερία» που είχε ξεκινήσει μόλις 48 ώρες νωρίτερα με στόχο τον απεγκλωβισμό των πλοίων που βρίσκονται στον Κόλπο. Ως αιτιολογία επικαλέστηκε «τη μεγάλη πρόοδο που επιτεύχθηκε» για τη σύναψη συμφωνίας με την ιρανική ηγεσία. Σήμερα ωστόσο ο Τραμπ απείλησε ότι θα βομβαρδίσει το Ιράν «με μεγαλύτερη σφοδρότητα από προηγουμένως» εάν οι ηγέτες του δεν καταλήξουν σε μια συμφωνία με την Ουάσινγκτον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

