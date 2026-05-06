Γιάννης Κότσιρας: Σε όλα τα τραγούδια υπάρχουν στιγμές της οικογένειας μου

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε ο Γιάννης Κότσιρας στο ένθετο Real life και τη δημοσιογράφο Κορύνα Μανταγαρη με αφορμή τις μουσικές του εμφανίσεις.

Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, ο δημοφιλής τραγουδιστής αναφέρθηκε τόσο στα τραγούδια που έχει αφιερώσει στην οικογένεια του όσο και στον ορισμό της επιτυχίας.

Έχετε γράψει τραγούδια για τη γυναίκα σας και για τους γιους σας;

Πάρα πολλά. Κατ’ αρχάς το τραγούδι “Να μ’ αγαπάς είναι γραμμένο για την Κατερίνα μου, γι’ αυτό και μιλώ για τα μάτια της τα γκρίζα. Έχω γράψει το “Φως” επίσης για την Κατερίνα μου. Για τους μικρούς έχω γράψει διάφορους στίχους μέσα στα τραγούδια μας. Αυτά τα τραγούδια δεν θα γράφονταν αν είχα μια άλλη ζωή. Αν έλειπε ο Νικόλας ή ο Κωνσταντίνος θα έβλεπα τη ζωή διαφορετικά. Σε όλα τα τραγούδια υπάρχουν στιγμές της οικογένειας μου. Στα τραγούδια μου υπάρχει πάντα μια στιγμή αισιοδοξίας. Δεν γίνεται να μην υπάρχει γιατί το βιώνω κάθε ημέρα.

Ύστερα από 30 χρόνια πορείας τι είναι αυτό που ορίζετε ως επιτυχία;

Αυτό που ορίζω επιτυχία είναι να ξέρω ότι έχω μπει στο αυτοκίνητο των ανθρώπων, έχω μπει στο κινητό τους, στη ζωή τους. Επιτυχία δεν είναι τα clicks, τα views και τα streams.

Είναι το να ξέρω ότι με ακούν στο σπίτι τους, στο αυτοκίνητο τους και αυτό το βλέπω στα δικά μου live.