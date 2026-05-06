Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: Η Σία Κοσιώνη είναι ένα πάρα πολύ ταλαντούχο αλλά και πάρα πολύ τυχερό πρόσωπο

Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star και τον δημοσιογράφο Ηλία Σκουλά, όπως είδαμε το πρωινό της Τετάρτης στο πρόγραμμα του STAR.

Μεταξύ άλλων, δε, ο έμπειρος ραδιοφωνικός παραγωγός αναφέρθηκε αφενός στο σενάριο να “φέρει” ο Ακύλας την πρωτιά για την Ελλάδα στην Eurovision και αφετέρου για τη φημολογούμενη αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη από τον ΣΚΑΪ.

Ειδικότερα, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος σημείωσε χαρακτηριστικά πως “χαίρομαι πάρα πολύ αν ρωτήθηκε η ελληνική αποστολή για το αν είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τη διοργάνωση του χρόνου και χαίρομαι αν απάντησε θετικά. Γιατί υπήρξαν και χρονιές που ρωτήθηκε και δεν απάντησε θετικά. Δεν θα επεκταθώ”.

“Έχουν περάσει από τότε 19 χρόνια και μακάρι, επειδή από το Secret Combination έχουμε να “χτυπήσουμε” τριάδα, φέτος να πάμε και στην πρωτιά”.

“Η Σία Κοσιώνη είναι ένα πάρα πολύ ταλαντούχο αλλά και πάρα πολύ τυχερό πρόσωπο, γιατί βρέθηκε επί 20 συναπτά χρόνια σε ένα κανάλι. Πράγμα εξαιρετικά σπάνιο, ειδικά στην “ηλεκτρική” καρέκλα της ανκοργούμαν, μια πολύ δύσκολη θέση. Πιστεύω ότι για να πάρει τη μεγάλη απόφαση να φύγει από τέτοια σιγουριά, έχει ήδη δέσει το σενάριο να πάει στην ΕΡΤ” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος στην κάμερα της ψυχαγωγικής εκπομπής του STAR.