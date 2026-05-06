MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: Η Σία Κοσιώνη είναι ένα πάρα πολύ ταλαντούχο αλλά και πάρα πολύ τυχερό πρόσωπο

|
THESTIVAL TEAM

Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star και τον δημοσιογράφο Ηλία Σκουλά, όπως είδαμε το πρωινό της Τετάρτης στο πρόγραμμα του STAR.

Μεταξύ άλλων, δε, ο έμπειρος ραδιοφωνικός παραγωγός αναφέρθηκε αφενός στο σενάριο να “φέρει” ο Ακύλας την πρωτιά για την Ελλάδα στην Eurovision και αφετέρου για τη φημολογούμενη αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη από τον ΣΚΑΪ.

Ειδικότερα, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος σημείωσε χαρακτηριστικά πως “χαίρομαι πάρα πολύ αν ρωτήθηκε η ελληνική αποστολή για το αν είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τη διοργάνωση του χρόνου και χαίρομαι αν απάντησε θετικά. Γιατί υπήρξαν και χρονιές που ρωτήθηκε και δεν απάντησε θετικά. Δεν θα επεκταθώ”.

“Έχουν περάσει από τότε 19 χρόνια και μακάρι, επειδή από το Secret Combination έχουμε να “χτυπήσουμε” τριάδα, φέτος να πάμε και στην πρωτιά”.

“Η Σία Κοσιώνη είναι ένα πάρα πολύ ταλαντούχο αλλά και πάρα πολύ τυχερό πρόσωπο, γιατί βρέθηκε επί 20 συναπτά χρόνια σε ένα κανάλι. Πράγμα εξαιρετικά σπάνιο, ειδικά στην “ηλεκτρική” καρέκλα της ανκοργούμαν, μια πολύ δύσκολη θέση. Πιστεύω ότι για να πάρει τη μεγάλη απόφαση να φύγει από τέτοια σιγουριά, έχει ήδη δέσει το σενάριο να πάει στην ΕΡΤ” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος στην κάμερα της ψυχαγωγικής εκπομπής του STAR.

Ποσειδώνας Γιαννόπουλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Σέρρες: Αυτοψία στον Τύμβο Καστά το Σάββατο από την Λίνα Μενδώνη

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Ισραήλ: Η πολεμική αεροπορία “θα απαντήσει” σε οποιαδήποτε επίθεση του Ιράν, διαβεβαιώνει ο νέος αρχηγός της

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Πάπας Λέων: H Εκκλησία πρέπει να καταγγέλλει το κακό και να διακηρύττει την ειρήνη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Ταχιάος από τη Βουλή: Μέσα στο καλοκαίρι η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά – Ποια είναι η πιθανότερη ημερομηνία

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Η Αυστραλία θα δημιουργήσει απόθεμα ενός δισεκατομμυρίου λίτρων καυσίμων ως άμυνα για την ενεργειακή κρίση

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Ισπανία: Πρόστιμα έως 500.000 ευρώ σε εστιατόρια για τα περισσεύματα φαγητού