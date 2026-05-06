Εγκαινιάστηκε παρουσία της Λίνας Μενδώνη η 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης και αύριο ανοίγει τις πύλες της

Ως το εμβληματικότερο γεγονός της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής, το οποίο αποτελεί ταυτόχρονα και μια από τις σημαντικότερες πύλες επικοινωνίας της πόλης με τα εκδοτικά τεκταινόμενα στον κόσμο, χαρακτήρισε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη την 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, της οποίας τα εγκαίνια πραγματοποίησε νωρίτερα και η λειτουργία της θα αρχίσει από αύριο έως και την Κυριακή, στα περίπτερα 12, 13, 14 και 15 της ΔΕΘ-HELEXPO.

Η φετινή διοργάνωση παρουσιάζει ένα μοντέλο υβριδικής έκθεσης, συνδυάζοντας το εμπορικό, το επαγγελματικό και το ευρύτερο πολιτιστικό σκέλος, ενώ τιμώμενη χώρα είναι η Βουλγαρία, μια γειτονική χώρα με αυξανόμενη λογοτεχνική εξωστρέφεια τα τελευταία χρόνια. Με περισσότερους από 300 εκθέτες και πάνω από 500 εκδηλώσεις, η Έκθεση απλώνεται σε τέσσερα περίπτερα, επιβεβαιώνοντας τον πολυεπίπεδο χαρακτήρα της.

«Η έκθεση είναι μια υψηλής αισθητικής και άρτιας προετοιμασίας διοργάνωση, η οποία αποτελεί έναν καθρέφτη της ελληνικής εκδοτικής παραγωγής. Με την πληρότητά της, προσφέρει στον επισκέπτη ένα αληθινό πανόραμα των εκδόσεων στην πατρίδα μας», υπογράμμισε η Λίνα Μενδώνη, ενώ πρόσθεσε ότι «παρέχει την ευκαιρία για μια γενική επισκόπηση της βιβλιοπαραγωγής, παλαιότερης και πρόσφατης, όχι μόνο μέσα από τα περίπτερα, αλλά και μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που καλύπτει όλο το φάσμα της γνώσης και της δημιουργίας».

Η Υπουργός επεσήμανε ακόμη ότι η ΔΕΒΘ δεν περιορίζεται σε μια κλασική εμπορική έκθεση, αλλά μετατρέπεται σε ένα δυναμικό πεδίο διαλόγου. Όπως είπε, για τέσσερις ημέρες ο χώρος της Έκθεσης γίνεται σημείο συνάντησης ανθρώπων των γραμμάτων, της πολιτικής και της κοινωνίας, με το βιβλίο να λειτουργεί ως αφετηρία για ευρύτερες συζητήσεις γύρω από την επικαιρότητα και τις προκλήσεις της εποχής.

«Η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου, με την αυξημένη από χρόνο σε χρόνο εξωστρέφειά της, δικαιώνει απόλυτα τον διεθνή της χαρακτήρα. Φέτος έχουμε τη χαρά να υποδεχόμαστε ως τιμώμενη χώρα τη Βουλγαρία, η δυναμική λογοτεχνία της οποίας κερδίζει συνεχώς νέο κοινό σε όλη την Ευρώπη», σημείωσε η Υπουργός, τονίζοντας ότι μέσα από τις εκδηλώσεις επιδιώκεται η ουσιαστική ενίσχυση των πολιτιστικών και εκδοτικών σχέσεων των δύο χωρών.

Παράλληλα, η ίδια στάθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το βιβλίο στη σύγχρονη εποχή, επισημαίνοντας ότι, παρά την ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και των νέων τεχνολογιών, η αξία της ανάγνωσης παραμένει αδιαπραγμάτευτη. Υπογράμμισε ότι το βιβλίο εξακολουθεί να αποτελεί βασικό εργαλείο γνώσης και πνευματικής καλλιέργειας, ενώ αναφέρθηκε και στην ανάγκη συνεργασίας των φορέων για την αντιμετώπιση των νέων δεδομένων. «Το βιβλίο ως πολιτιστικό αγαθό αλλά και ως προϊόν είναι εκ φύσεως εξωστρεφές. Στην εποχή μας όμως αυτή η εξωστρέφεια είναι πιο επιβεβλημένη από ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η υποχώρηση της ανάγνωσης απέναντι σε πιο επιφανειακές μορφές ενημέρωσης. Η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου μπορεί να αποτελέσει ένα ιδανικό εργαστήριο για την αναζήτηση απαντήσεων σε αυτές τις προκλήσεις».

Η ΠΚΜ συνεχίζει να χρηματοδοτεί την ΔΕΒΘ

Με χειροκροτήματα υποδέχθηκαν οι παρευρισκόμενοι την παρέμβαση της Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνάς Αηδονά, η οποία επιβεβαίωσε τη διαχρονική στήριξη της Περιφέρειας στη διοργάνωση, ανακοινώνοντας τη συνέχιση της χρηματοδότησης.

«Η φετινή διοργάνωση στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα εξωστρέφειας, με πολλές διεθνείς συμμετοχές και προοπτικές για νέες συνεργασίες. Η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου ενισχύει ακόμη περισσότερο τον ρόλο της Θεσσαλονίκης ως σημείο αναφοράς για το βιβλίο σε διεθνές επίπεδο», ανέφερε. Τόνισε δε ότι η Περιφέρεια θα συνεχίσει να υποστηρίζει ενεργά τον θεσμό, χαρακτηρίζοντας ειλημμένη απόφαση τη συνέχιση της χρηματοδότησης για τα επόμενα χρόνια.

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας – Θράκης) Κωνσταντίνος Γκιουλέκας υπογράμμισε ότι η φετινή διοργάνωση επιβεβαιώνει τη δυναμική ενός θεσμού με ισχυρό αποτύπωμα στην πόλη. Όπως είπε, παρά τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, το βιβλίο παραμένει «η βάση και η γέφυρα ανάμεσα στις δύο εποχές», συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενημερωμένων και ενεργών πολιτών.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης στάθηκε στη σημασία του θεσμού για την πόλη, και καλωσόρισε την ΔΕΒΘ «έναν θεσμό που υπηρετεί την εξωστρέφεια της πόλης και έχει καταξιωθεί ως σημείο αναφοράς για τον κόσμο του βιβλίου στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Ως οικοδεσπότης της διοργάνωσης, ο πρόεδρος της ΔΕΘ-HELEXPO Χρήστος Τσεντεμεΐδης, έκανε λόγο για μια γιορτή πολιτισμού που θα διαρκέσει τέσσερις ημέρες. Όπως ανέφερε, το εκθεσιακό κέντρο μετατρέπεται σε έναν ζωντανό χώρο συνάντησης συγγραφέων, μεταφραστών και επαγγελματιών του βιβλίου, με το κοινό να έχει την ευκαιρία να «ταξιδέψει» μέσα από τις σελίδες των βιβλίων.

Κερδίζει συνεχώς κοινά σε όλη την Ευρώπη η λογοτεχνία της Βουλγαρίας

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη Βουλγαρία, την τιμώμενη χώρα της φετινής διοργάνωσης. Ο υφυπουργός Πολιτισμού της χώρας Βίκτορ Στογιάνοφ, εκπροσωπώντας τον υπουργό Nayden Todorov, τόνισε ότι αποτελεί προνόμιο για τη Βουλγαρία η συμμετοχή της ως τιμώμενης χώρας σε έναν θεσμό που προάγει τον διάλογο και τη συνεργασία. «Είναι πραγματικό προνόμιο για τη Βουλγαρία να είναι τιμώμενη χώρα σε μια διοργάνωση που ενσαρκώνει το πνεύμα του διαλόγου, της φαντασίας και των κοινών πολιτιστικών οριζόντων στην περιοχή μας. Οι λογοτεχνικοί δεσμοί μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας είναι βαθιοί, ζωντανοί και διαχρονικοί», ανέφερε. «Η παρουσία μας εδώ δεν είναι μόνο μια γιορτή της βουλγαρικής λογοτεχνίας, αλλά και της διαχρονικής φιλίας μεταξύ των δύο λαών» πρόσθεσε ο κ. Στογιάνοφ.

Από την πλευρά της, η συγγραφέας Theodora Dimova, που εκπροσωπεί την τιμώμενη χώρα, στάθηκε στη μακραίωνη πολιτιστική συνύπαρξη των δύο χωρών, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της λογοτεχνίας ως γέφυρας επικοινωνίας. «Οι δύο χώρες μας συνυπάρχουν εδώ και αιώνες, με αμοιβαίες επιρροές και κοινές πολιτιστικές αναφορές. Παρά τις δυσκολίες της ιστορίας, η εγγύτητα και η αλληλοκατανόηση των δύο λαών παραμένουν ισχυρές», σημείωσε, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους μεταφραστές, οι οποίοι «αποτελούν τις γέφυρες που ενώνουν τις γλώσσες και τους πολιτισμούς μας, επιτρέποντας στη λογοτεχνία να ταξιδεύει και να εμπνέει νέες γενιές αναγνωστών». Την τελετή των εγκαινίων άνοιξε και συντόνισε ο πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού, Νίκος Μπακουνάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ