Πυροβολισμοί και ξύλο στη Μεσαρά για μερικά ελαιόδεντρα, αντιδήμαρχος ανάμεσα στους εμπλεκομένους

Άγριο επεισόδιο σημειώθηκε στην περιοχή της Μεσαράς, συγκεκριμένα σε Καπαριανά και Ρουφά, με αφορμή πρόσφατες αγροζημιές που προκάλεσαν ζώα, περιστατικό που έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρχικά έγιναν προσπάθειες επίλυσης της διαφοράς μεταξύ των δύο πλευρών μέσω συναντήσεων, όμως η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Οι έντονες αντιπαραθέσεις κατέληξαν σε συμπλοκή, με ξυλοδαρμούς και χρήση όπλων, ενώ αναφέρθηκαν και πυροβολισμοί, σύμφωνα με τον δικηγόρο Ελευθέριο Κάρτσωνα, ο οποίος εκπροσωπεί τον συγκεκριμένο αντιδήμαρχο του Δήμου Φαιστού και τον γαμπρό του.

Όπως περιέγραψε ο δικηγόρος, το επεισόδιο δεν περιορίστηκε μόνο στα Καπαριανά, αλλά συνεχίστηκε σε δεύτερο σημείο, στο χωριό Ρουφά, όπου η ένταση κορυφώθηκε και σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί. Ο εντολέας του βρέθηκε στο σημείο ως διαμεσολαβητής, ωστόσο, όπως είπε, δέχθηκε πυροβολισμούς, με μία σφαίρα να διαπερνά την αρβύλα του.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού τραυματίστηκε ένας ηλικιωμένος, ο οποίος συνελήφθη. Επίσης, συνελήφθησαν ένας αντιδήμαρχος του Δήμου Φαιστού και ο γαμπρός του, μετά από μήνυση που υποβλήθηκε από την αντίπαλη πλευρά, ενώ, σύμφωνα με τον κ. Κάρτσωνα, δύο άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην ένοπλη επίθεση παραμένουν ασύλληπτα.

Ο ηλικιωμένος τραυματίας έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπολοίπων εμπλεκομένων.

Ο αντιδήμαρχος και ο γαμπρός του οδηγήθηκαν ενώπιον των εισαγγελικών αρχών. Ο αντιδήμαρχος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απειλή, εξύβριση και πρόκληση σωματικών βλαβών, ενώ ο γαμπρός του για απειλή και πρόκληση σωματικών βλαβων. Από την άλλη οικογένεια, ο 70χρονος ηλικιωμένος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απειλή, εξύβριση και πρόκληση σωματικών βλαβών, ενώ σε βάρος μελών της οικογένειας έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ασκήθηκαν ποινικές διώξεις και παραπέμφθηκαν στον ανακριτή από όπου έλαβαν προθεσμία για αύριο.

Όπως ανέφερε στο neakriti.gr ο δικηγόρος που εκπροσωπεί τον αντιδήμαρχο και τον γαμπρό του, Ελευθέριος Κάρτσωνας, τα γεγονότα διαδραματίστηκαν σε δύο διαφορετικά σημεία, τα οποία απέχουν χρονικά μεταξύ τους. Το ένα ήταν στα Καπαριανά και το άλλο στο Ρουφά.

«Συγκεκριμένα, ο εντολέας μου, τον οποίο με έναν τρόπο θα έλεγα γκαγκστερικό αποπειράθηκαν να εκτελέσουν, δέχτηκε μια πολυπρόσωπη και θρασύτατη επίθεση από τρία άτομα, μάλιστα ένα εκ των οποίων κρατούσε όπλο, πυροβολώντας επανειλημμένες φορές προς το μέρος του. Ως εκ θαύματος, η βολίδα βρήκε στην αρβύλα του παπουτσιού του. Ο εντολέας μου, ο οποίος τυγχάνει και αιρετός, είναι πάρα πολύ γνωστός για την κοινωνική του δράση και αποτελεί κυριολεκτικά πρεσβευτή της ειρήνης, επιχείρησε να επιλύσει ειρηνικά και κατόπιν διαλόγου μια διένεξη που είχε δημιουργηθεί ανάμεσα στον γαμπρό του και στην άλλη πλευρά, η οποία, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων –οι οποίοι, να σημειώσω, διαφεύγουν της σύλληψης–, είχε υποστεί φθορές σε ελαιόδεντρα. Ορίστηκε ένα ραντεβού και έγινε προσπάθεια από την πλευρά του εντολέα μου να υπάρξει μια γόνιμη συζήτηση. Αντί αυτού, όμως, οι κατηγορούμενοι εξαπέλυσαν ύβρεις και απειλές σε βάρος τους, οπότε, ακολουθώντας αυτό που θα έκανε κάθε μέσος νοήμων άνθρωπος, εγκαταλείφθηκε η προσπάθεια τόσο από τον εντολέα μου όσο και από τον γαμπρό του και αποχώρησαν από το σημείο».

Όπως επισήμανε ο κ. Κάρτσωνας, θέλοντας να αποκαταστήσουν την ενδεχόμενη ζημία που είχαν υποστεί, ο εντολέας του ζήτησε να συναντηθούν, ώστε να προσδιοριστεί το ύψος της ζημίας και να δοθούν αμοιβαίες εξηγήσεις, προκειμένου να καταβληθεί αποζημίωση. Συναντήθηκαν στα Καπαριανά. Εκεί, όπως υποστηρίζεται, υπήρξε από την άλλη πλευρά κλιμακούμενη εξαπόλυση ύβρεων και απειλών σε βάρος της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας τόσο του εντολέα του όσο και του γαμπρού του, οι οποίοι στη συνέχεια αποχώρησαν.

«Λίγο αργότερα, ενώ είχαν επιστρέψει στις κατοικίες τους, ο εντολέας μου δέχτηκε τηλεφωνική κλήση από τον γαμπρό του, ο οποίος του είπε ότι τον καταδιώκει μέλος της οικογένειας και του ζήτησε βοήθεια λέγοντας “έλα γιατί με σκοτώνουν”. Ο εντολέας μου έσπευσε στο σημείο, προσπαθώντας να τους χωρίσει, και εκεί δέχθηκε συνεχόμενα πλήγματα. Στην αρχή χτυπήματα με τα χέρια, με κατσούνες, με τα πάντα. Στη συνέχεια, το άλλο μέλος της οικογένειας κάλεσε τους δύο γιους του, οι οποίοι έφτασαν στο σημείο οπλισμένοι και άρχισαν να επιτίθενται», πρόσθεσε ο κ. Κάρτσωνας.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, ο εντολέας του δεχόταν επίθεση από τέσσερα άτομα και προσπαθούσε να αμυνθεί, δεχόμενος χτυπήματα στο κεφάλι και σε επικίνδυνα σημεία.

«Ξαφνικά, χωρίς καμία απολύτως αφορμή, ένα μέλος της οικογένειας έβγαλε πυροβόλο όπλο και άρχισε να πυροβολεί προς το μέρος του εντολέα μου. Από τύχη σώθηκε, καθώς μία σφαίρα διαπέρασε την αρβύλα του. Πρόκειται για απρόκλητη και θρασύτατη επίθεση από άτομα που διαφεύγουν της σύλληψης. Την ίδια στιγμή, ο εντολέας μου έχει συλληφθεί μετά από αντίθετη μήνυση», σημείωσε. Σύμφωνα με τον δικηγόρο, πρόκειται για πυροβόλο όπλο, πιθανόν εννιάρι, ενώ έχουν βρεθεί πέντε κάλυκες.